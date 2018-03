Les intéressés ont jusqu’au 12 avril pour envoyer une offre à la Sépaq pour acquérir ces chalets.

« On rend disponibles au plus offrant ces cinq chalets-là qu’on a remplacés par quatre nouveaux chalets, plus intimes », indique Simon Boivin, responsable des communications à la Sépaq.

« Les cinq chalets doivent être déplacés, car on veut renaturaliser les berges et l’endroit où les chalets vieillissants étaient ».

L’acheteur doit donc s’engager à déplacer le chalet à l’extérieur de la réserve faunique, à ses frais, entre le 28 mai et le 29 juin.

Le déménagement doit être fait selon certaines conditions. La personne intéressée doit notamment éviter d'abattre des arbres et de nuire à l’écosystème. Les acheteurs pourront commencer à déplacer les chalets d’ici le mois de mai, indique M. Boivin.

Le lac Sainte-Anne est situé dans la réserve faunique des Chic-Chocs. Photo : Google Map

La vente de chalets de la Sépaq à des particuliers n'est pas fréquente, selon Simon Boivin. « Ce n’est pas fréquent. Par contre, on m’a parlé d’une procédure similaire qui s’est déroulée dans la réserve faunique de Port-Cartier, à Sept-Îles.