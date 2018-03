Dans une entrevue exclusive avec La Presse canadienne, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, promet des investissements historiques pour les langues officielles sans toutefois dévoiler la hauteur du montant alloué.

Le dernier budget fédéral prévoyait une enveloppe de 400 millions de dollars à compter de l'an prochain et de 88,4 millions annuellement par la suite. La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) avait plutôt demandé 575 millions.

Mélanie Joly dévoilera mercredi, en compagnie du premier ministre Justin Trudeau, son plan d'action 2018-2023 qui doit mettre fin à 10 ans de stagnation financière pour les communautés de langue minoritaire. Le gouvernement Trudeau veut ainsi marquer le retour en force du fédéral comme défenseur des langues officielles.

« C'est un plan qui vise à renforcer nos communautés, s'assurer justement de leur vitalité et puis c'est un plan qui vise des investissements dans deux domaines qui, par le passé, n'étaient pas encore soutenus, qui sont ceux de la petite enfance et ceux de l'immigration francophone », a-t-elle dit.

Le plan d'action sur les langues officielles jettera les bases d'une première stratégie nationale sur l'immigration francophone en milieu minoritaire dont les détails seront dévoilés ultérieurement.

Il créera également davantage de places dans les garderies francophones à l'extérieur du Québec. Deux mesures qui visent à assurer la pérennité des communautés.

Une large part des sommes prévues iront dans les communautés. La FCFA se plaignait que les organismes francophones ne recevaient par le passé que 0,25 $ pour chaque dollar alloué.

« Nous les choix qu'on a fait, c'est que la majorité des investissements vont directement aux communautés, la très grande majorité, plutôt qu'aux gouvernements provinciaux et fédéral », a assuré Mme Joly.

L'éducation en français constituera également un pan important du plan d'action avec des sommes pour la formation d'enseignants de français comme langue maternelle et comme langue seconde, pour les écoles et les centres communautaires et les activités culturelles en milieu scolaire.

Les communautés anglophones du Québec auront également leur part du gâteau, particulièrement celles à l'extérieur de Montréal. Des sommes seront notamment destinées à des projets spéciaux avec l'appui du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise créé par le gouvernement Couillard.

Un montant sera également prévu pour aider Ottawa, la capitale canadienne, à devenir bilingue. Un projet de loi pour officialiser ce statut avait été adopté par la législature ontarienne en décembre.

Le plan d'action sur les langues officielles arrive après une série de consultations qui ont eu lieu en 2016 dans 22 villes du pays.