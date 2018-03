Jacques Lacombe a récemment été nommé directeur musical et artistique de l’Orchestre symphonique de Mulhouse, en France, où il entrera en fonction en septembre prochain et dirigera quelque 70 concerts lors de la prochaine saison. Il est aussi chef d’orchestre principal de l’Opéra de Bonn, en Allemagne.

Le maestro a expliqué sa décision dans une lettre qu’il a fait parvenir aux médias. Il a surtout attiré l'attention sur « les fréquents aller-retour entre l’Europe et l’Amérique. »