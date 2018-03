Gabriel Fortier a inscrit deux buts dans la victoire. D'Artagnan Joly et le gardien Francis Leclerc se sont démarqués avec 3 passes et 25 arrêts respectivement.

D'Artagnan Joly et Ivan Chekhovich se sont illustrés dans la victoire du Drakkar. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Après le match, l'entraîneur-chef du Drakkar, Martin Bernard, était satisfait de la ténacité de ses hommes et de l'effort collectif de sa troupe.

« Je pense que [le trio de Gabriel] Fortier face à la ligne à [Benoît-Olivier] Groulx, ils ont été très bons. La ligne de [Christopher] Benoît contre la ligne de [Raphaël] Lavoie, ils ont été excellents », a souligné l'entraîneur.

L’entraîneur-chef Martin Bernard en point de presse après le match de mardi Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

Tout le monde a livré la marchandise. Les gars ont été ultra disciplinés par rapport à notre manière de faire face à l'adversaire. Martin Bernard, entraîneur-chef du Drakkar

Il a également félicité ses joueurs qui ont réussi à garder leur avance acquise en deuxième période. « L'idée, c'était de leur couper de la vitesse, explique-t-il. Halifax, quand les joueurs décollent avec de la vitesse, ils sont dangereux. Dans les moments critiques, on repoussait la rondelle, donc on a fait de bonnes choses. »

Gabriel Fortier a marqué deux fois dans la victoire du Drakkar, mardi. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

On repart à zéro. C'est une nouvelle journée aujourd'hui. Hier, on a gagné, c'est beau, mais il faut en donner encore plus pour gagner. On ne s'arrêtera pas là. Gabriel Fortier, attaquant, Drakkar de Baie-Comeau

Gabriel Fortier, qui a ouvert la marque pour le Drakkar, attribue le succès de son équipe à la constance de l'effort déployé. « On a joué deux bons matchs à Halifax, mais on n'a pas joué 60 minutes. Hier, les quatre trios, les trois paires de défenseurs ont contribué à cette victoire-là », souligne l'attaquant.

En bref

Jean-Simon Bélanger, un attaquant de 19 ans tout juste rappelé par le Drakkar, a réussi le but gagnant en milieu de deuxième période. Il disputait son premier match avec l'équipe depuis la période d'échanges des Fêtes.

Parmi les faits saillants, un but a été refusé au Drakkar trois minutes après le début de la deuxième période en raison d'un hors-jeu. La foule a longuement protesté, mais les Nord-Côtiers ont réussi à égaliser la marque quelques minutes plus tard.

De nombreux partisans du Drakkar étaient habillés pour chasser les Mooseheads... Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

Mercredi et vendredi à Baie-Comeau

Halifax mène cette série de premier tour avec ses deux victoires acquises à domicile. Le Drakkar et les Mooseheads s'affronteront à nouveau au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau, mercredi et vendredi. Si les matchs 6 et 7 sont nécessaires dans cette série, ils seront disputés en Nouvelle-Écosse lundi et mardi.

Les partisans du Drakkar étaient bruyants mardi, bien que l'aréna n'était pas rempli avec 1 850 spectateurs. « Ils réagissent aux bonnes choses au bon moment dans le match et ça, ça donne la poussée d'adrénaline dont on a besoin », a dit Martin Bernard après la partie.

D'après les informations de Marlène Joseph-Blais