« Il rejoint le cortège valeureux des héros qu'il chérissait », a déclaré le chef de l'État dans son éloge funèbre au monument parisien des Invalides, affirmant que « sa mémoire vivra » et « son exemple demeurera ».

Inconnu il y a une semaine, le gendarme Arnaud Beltrame est devenu un « héros français », promu au grade de colonel et fait Commandeur de la Légion d'honneur, après avoir pris la place d'une femme otage lors des attaques qui ont fait quatre morts vendredi à Carcassonne et à Trèbes.

Le gendarme de 44 ans a lui-même été tué par l'assaillant, Radouane Lakdim, un petit délinquant radicalisé se réclamant du groupe État islamique.

Le président Emmanuel Macron passe la Garde républicaine en revue. Photo : Reuters/POOL New

Alors que le nom de son assassin déjà sombrait dans l'oubli, le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français. Emmanuel Macron, président de la France

Les plus grands honneurs

Pour honorer sa mémoire, des centaines de personnes ont afflué dans la cour de l'hôtel des Invalides, monument qui abrite une nécropole militaire et la dépouille de Napoléon 1er, devenu lieu des hommages nationaux aux grands hommes et femmes, comme l'ancienne déportée et femme d'État Simone Weil en juillet dernier.

Le colonel Beltrame « faisait face à l'agression islamiste, face à la haine, face à la folie meurtrière, et avec lui surgissait du coeur du pays l'esprit français de résistance », a souligné M. Macron, appelant « chaque citoyen à un regain de vigilance et de civisme » face à « l'islamisme souterrain ».

Le président a fait le lien avec une autre affaire qui a bouleversé la France : le meurtre vendredi d'une octogénaire juive, Mireille Knoll, « assassinée parce qu'elle était juive » et victime du même « obscurantisme barbare ».

Pour sa famille, l'acte de bravoure d'Arnaud Beltrame était une évidence, vu les fortes convictions de l'officier. Photo : Getty Images

Le temps d'une matinée, cette cérémonie, retransmise en direct par de nombreuses chaînes de télévision, a mis entre parenthèses la polémique sur la politique antiterroriste du gouvernement, jugée trop laxiste par certains, à droite et à l'extrême droite, qui n'a cessé d'enfler depuis l'attentat de vendredi.

Tué lors de l'assaut de l'unité d'élite de la gendarmerie, Radouane Lakdim était fiché « S » ( pour sûreté de l'État) depuis 2014 et inscrit depuis novembre 2015 au Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste.

Des dirigeants de l'opposition comme Laurent Wauquiez (Les Républicains, droite) et Marine Le Pen (Front national, extrême droite) ont pris part à l'hommage, aux côtés de l'ensemble du gouvernement et des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte aux côtés des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Photo : Reuters/POOL New

Nous l'emporterons grâce au calme et à la résilience des Français, peuple rompu aux morsures de l'Histoire, patient dans le combat, confiant dans le triomphe ultime et la justice. Emmanuel Macron, président de la France

Parmi les 1200 invités figuraient aussi les familles des victimes, les personnes présentes lors de l'attaque, des élus des communes touchées ainsi que des centaines d'anonymes, dont de nombreux militaires.

Avant d'arriver aux Invalides, le convoi funéraire du colonel Beltrame, escorté de sept motards de la garde républicaine, a traversé les rues de Paris sous la pluie.

Des milliers de personnes, dont plusieurs centaines de lycéens, ont salué son passage, le long d'un trajet jalonné de policiers, gendarmes, cavaliers à cheval et sapeurs-pompiers, en tenue d'honneur.

« Ça me semblait important de participer à cet hommage et de rendre les honneurs au lieutenant-colonel Beltrame, qui nous a permis d'aller au-delà de la colère et de la haine », commentait Victoire, 23 ans, debout le long du trajet.

Une minute de silence a été observée dans toutes les gendarmeries et préfectures, mais aussi à l'Élysée et au ministère de l'Intérieur.

Interrogé par l'AFP, un collègue et ami du gendarme a témoigné, sous couvert de l'anonymat: « J'ai une immense tristesse, c'était un homme en or. »

Dès que nous avons appris son geste, nous tous, Français, avons tremblé d'un frisson singulier. L'un d'entre nous venait de se dresser […]. Avec lui surgissait l'esprit français de résistance. Emmanuel Macron, président de la France

« Gendarme, ça veut dire protéger »



Arnaud Beltrame « se sentait intrinsèquement gendarme. Pour lui, être gendarme, ça veut dire protéger », a déclaré sa veuve Marielle à l'hebdomadaire chrétien La Vie.

Sa décision de se livrer au djihadiste à la place d'une femme prise en otage a été « le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien », a-t-elle ajouté.

Silhouette élancée et yeux clairs, Arnaud Beltrame était sorti major de son école militaire, avant de rejoindre une unité d'élite de parachutistes en Irak, puis de participer à la sécurité du palais présidentiel de l'Élysée et de commander une compagnie en Normandie.

Ses obsèques seront célébrées jeudi à Ferrals, où il résidait avec son épouse. Les trois autres victimes, Hervé Sosna, Jean Mazières et Christian Medves, seront également inhumées jeudi.

Depuis sa mort, Arnaud Beltrame symbolise pour la presse et les dirigeants politiques le « sens du devoir », la « bravoure », le « courage » et « l'héroïsme », et certaines municipalités ont déjà donné son nom à une rue ou à un lieu public.