Le Britannique faisait évidemment allusion au temps qui passe, plutôt qu’à l’heure qu’il était, car ses musiciens étaient montés sur scène à 19 h 30, afin de jouer l’instrumentale Soul Finger, classique des années 1960 des Bar-Kays. Il y avait encore des centaines de personnes qui n’avaient pas franchi les portes du Centre Bell quand Stewart a rejoint le groupe pour interpréter Infatuation.

La même chose s’est produite la semaine dernière avec Santana. Certains acheteurs de billets oublient visiblement de vérifier s’il y a, ou non, un artiste ou un groupe en première partie de la tête d’affiche. Cela dit, un artiste en vedette qui monte sur scène à l’heure pile inscrite sur le billet, c’est rarissime.

Stewart, indiscutablement ponctuel, a encore le pied leste et une certaine flexibilité dans le genou, mais on notait quand même l’écart avec son plus récent concert à Montréal, en 2013, où il faisait régulièrement tournoyer le pied de son micro au-dessus de sa tête. Pas hier.

La fougue, en revanche, était intacte et il y a mis tout son cœur durant Young Turks, son succès des années 1980, avec ses musiciens, ses musiciennes et ses choristes. Avec le tas d’écrans géants suspendus et la scène qui était un damier noir et blanc, c’était visuellement très réussi.

Stewart, pour sa part, n’est jamais plus heureux que lorsqu’il interprète des succès de Sam Cooke, son idole de jeunesse. Il fallait le voir danser autour de son saxophoniste quand ce dernier mettait le feu durant Having a Party. Party, il y avait.

Un interprète de grande classe

Ce qu’il y a de fascinant quand on scrute le répertoire de Stewart, c’est de constater à quel point il a fait siennes les grandes chansons de ses prédécesseurs et de ses contemporains. Il y a les chansons de Cooke, bien sûr, mais aussi Some Guys Have All the Luck, des Persuaders, Downtown Train, de Tom Waits, Have I Told You Lately, de Van Morrison, et The First Cut is the Deepest, de Cat Stevens, toutes interprétées hier, qui sont depuis longtemps des titres de scène de Stewart de plein droit.

Et quand Rod privilégie les grandes reprises que la foule adore, il met de côté quelques-unes de ses plus anciennes gloires. Maggie May, avec la foule qui chante le premier couplet à pleins poumons, était de la partie, mais pas You Wear It Well (grosse surprise), ni Hot Legs (énorme surprise!), pas plus que Reason to Believe ou Mandolin Wind.

En fait, hormis Maggie May et la toujours explosive Stay with Me, du temps des Faces, Rod a fait impasse sur son répertoire de prime jeunesse. Ce n’est peut-être pas étonnant à son âge, mais en dépit du plaisir énorme qu’il avait à offrir ses chansons aux 12 283 amateurs – plaisir communicatif partagé –, ce n’était peut-être pas la stratégie idéale pour les besoins de cette tournée sans valeur ajoutée. Explications.

Depuis environ 25 ans, Rod Stewart propose essentiellement le même concert avec d’irrésistibles chansons en rotation. Sauf qu’il trouve périodiquement une combine pour brasser ses cartes : en 1993, au Forum, c’était le fabuleux concert Unplugged avec section de cordes.

En 2004, au Centre Bell, nous avions eu droit aux succès rock en première partie et aux titres des deux premiers albums The Great American Song Book durant la seconde. Agréable variante.

En 2011, Stevie Nicks faisait la première partie (du gros calibre) et elle était venue le rejoindre pour deux duos. Du tonnerre. Et en 2013, Rod avait donné suite à la demande du chroniqueur de The Gazette Richard Burnett qui lui avait demandé publiquement quelques semaines avant le concert d’interpréter Sailing – jamais jouée à Montréal – et The Killing of Georgie (Part I and II). Le truc insensé qu’aucun amateur de Stewart ne pensait jamais vivre. Moment magique.

Hier, ça aurait pu être le concert de 1998, de 2007, de 2008 ou un autre : un très bon spectacle générique de Rod Stewart, mais sans gros coup de cœur. Rayon nouveautés, nous avons eu droit à la récente Love Is, qui a mené à une belle frénésie sur des effluves celtiques, et à une version de Rollin’ and Tumblin’, de Muddy Waters, qui sera sur le prochain disque de Stewart en septembre.

Disons que le monument de Waters avec une batterie, des percussions et deux violons prend une dimension tout autre que celle de la version de 1950 enregistrée avec une guitare et une basse. Mais c’était vivifiant au possible.

En fait, le niveau d’énergie n’a jamais fait défaut. Rhythm of my Heart, qui salue les soldats qui nous défendent avec Rod qui chante sur un genou, était aussi géante que Forever Young.

People Get Ready, de Curtis Mayfield, offerte durant sur le segment acoustique, était plus émouvante que d’habitude, après que Rod ait dédié la chanson à ceux qui ont pris part à March for our Lives ce week-end, aux États-Unis et au Canada.

L'interprète Rod Stewart, en spectacle en Italie, en janvier 2018. Photo : Associated Press/Luca Bruno

Puissance à la baisse

« C’est très, très fort pour un mardi soir, ça », a noté Stewart après la participation vocale exemplaire de la foule durant Tonight’s the Night (Gonna Be Alright).

Les spectateurs enthousiasmes, la distribution de ballons de soccer, la puissance de frappe des batteries et percussions, la frénésie des violons et l’apport des choristes aux voix puissantes, tout ça a bien servi à masquer le plus gros problème de la soirée : la perte importante de voix du chanteur.

Depuis 10 ans, ici et là, la voix de Stewart accusait des faiblesses à l’occasion. C’est normal. Mais hier, au moins le tiers des chansons interprétées – surtout en début de soirée – ont été littéralement rescapées par les choristes et les spectateurs qui chantaient à l’unisson. À l’inverse, Stewart a été impeccable durant la portion acoustique, à part un faux départ qui a fait rigoler tout le monde.

Personne n’est dupe et, jusqu’à un certain point, ça ne gâche pas vraiment le plaisir. Mais pourquoi diable Stewart donne-t-il des spectacles le lundi à Québec et le mardi à Montréal lors de son actuelle tournée canadienne? Il pourrait faire comme son ami Mick Jagger et espacer ses prestations d’au moins 48 heures. Jagger a plus de voix que Rod, même s’il est plus âgé.

Et puis, pourquoi faire une tournée nationale sans artiste de première partie, alors que Cyndi Lauper va être de tous les spectacles de Stewart de juin à septembre aux États-Unis? Personne n’était disponible? Disons qu’avec des billets à 282 $, 207 $ et 179 $ dans les rouges, un concert de 1 heure et 50 minutes, c’est un peu mince sans première partie.

Et quitter un concert rock à 21 h 20, c’est assez particulier, il faut l'avouer.

Quand je suis sorti du Centre Bell, je n’avais pas que Da Ya Think I’m Sexy? en tête. Je repensais au commentaire de début de soirée : « Amusez-vous! Il est plus tard que vous ne le pensez! »

Pour le plaisir, absolument rien à redire. Mais il se fait tard, effectivement. Peut-être bien pour Rod Stewart en premier lieu.