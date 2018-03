Les représentations sur la peine à imposer à Charalabos Nassios, mardi au palais de justice de Montréal, n'ont pas permis d'en arriver à une sentence commune, si ce n'est que celui-ci n'aura pas à retourner derrière les barreaux.

M. Nassios a plaidé coupable à des accusations de voies de fait, de menaces et de méfait, lui qui avait perturbé un vol de la compagnie Sunwing au point où celui-ci avait dû rebrousser chemin et revenir à l'aéroport Montréal-Trudeau en se faisant accompagner de deux chasseurs F-15 de l'armée américaine.

La procureure de la Couronne, Me Cynthia Gyenizse, a reconnu d'emblée que M. Nassios, qui a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui, avait déjà purgé 112 jours de prison en détention préventive, soit l'équivalent de 5 mois et demi selon le régime carcéral en vigueur. Une autre cause similaire à Québec en octobre dernier a valu 20 jours d'emprisonnement à l'accusée impliquée.

Elle a donc réclamé une sentence suspendue, mais y a ajouté un dédommagement de plus de 17 450 $, soit les dépenses que représentaient l'essence, les frais d'atterrissage, les salaires en temps supplémentaires des employés de Sunwing et les frais d'hôtel des 170 passagers.

Elle a aussi demandé une probation de trois ans et réclamé que l'accusé remette tout document de voyage et qu'il lui soit interdit de sortir du Québec durant ces trois années.

Me Gyenizse a présenté un rapport présentenciel dans lequel l'accusé a notamment raconté avoir consommé et vendu de la drogue lorsqu'il était jeune adulte et a fait état de problèmes conjugaux de toutes sortes. La procureure a souligné n'avoir constaté, dans ce rapport, aucune introspection, aucune volonté de reprise en mains et aucun remords.

L'avocat de la défense, Me Tom Pentefountas, a au contraire interprété ce rapport présentenciel comme un signe évident de prise de conscience, alors qu'il s'est « ouvert complètement et a exposé tous ses démons », selon son expression.

Me Pentefountas s'est vivement objecté à l'obligation de dédommager la compagnie Sunwing, faisant valoir que son client était ruiné financièrement, qu'il n'avait pas encore réussi à se retrouver un travail. Le juriste a argumenté qu'un dédommagement peut être une façon de responsabiliser un accusé si celui-ci est en moyens, alors que d'imposer ce genre de châtiment à une personne démunie financièrement ne peut que freiner sa réinsertion sociale.

Il a ajouté que M. Nassios n'a pas commis un abus de confiance et n'a pas détourné d'argent du transporteur aérien et que, de toute façon, Sunwing aura toujours le loisir de poursuivre son client au civil plus tard si telle est son intention.

Quant à l'interdiction d'avoir des documents de voyage et de sortir du Québec durant trois ans, Me Pentefountas s'est dit « en désaccord total » avec la Couronne, voyant là une mesure excessive. Il a souligné que cette peine l'empêcherait même de se rendre ailleurs au Canada ou aux États-Unis même en voiture.

Le juge Pierre Dupras, de la Cour du Québec, a pris sa décision en délibéré après avoir entendu les parties au dossier.