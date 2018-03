Un texte de François Le Blanc

Les Wildcats semblaient sur la bonne voie avec trois tirs au but dans les premières minutes de jeu. Mais, la situation s’est détériorée par la suite.

L’Océanic a répliqué en force avec des buts de Samuel Dove-McFalls (à 5 min 57 s) et Anthony Gagnon (à 17 min 44 s et 18 min 19 s).

Alexis Lafrenière (deux fois) et Mathieu Nadeau ont complété le pointage pour les visiteurs. L’entraîneur-chef, Serge Beausoleil, était heureux de la tournure des événements.

Il y a eu plusieurs rassemblements où les joueurs se sont bousculés en troisième période. Alexander Khovanov, le 31, a obtenu deux punitions de 10 minutes sur le même jeu, pour conduite antisportive. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Dans les deux premières périodes, on a mieux géré nos sorties de zone et notre pression sur les défenseurs adverses Serge Beausoleil, entraîneur-chef, Océanic de Rimouski

Du côté des Wildcats, on parle d’erreurs mentales pour expliquer le mauvais début de match. « On ne s’est pas écroulé », proteste Simon LeCoultre. « Nous étions endormis. Ils ont eu trois grosses occasions de buts et ils ont marqué ».

Les Wildcats ont pourtant connu un petit regain de vie en troisième période avec des buts de Simon LeCoultre et d’Anderson MacDonald. Mais, c’était trop peu pour replacer l’équipe sur la bonne voie.

« On a eu un petit relâchement en troisième période », souligne M. Beausoleil. « Il faut faire très attention, comme on l’a dit souvent, les Wildcats ont une force de frappe qu’il faut respecter. Leurs deux buts ont été très bien exécutés ».

Des correctifs à apporter

« Pour le prochain match, nous devrons être prêts dès que la rondelle tombe sur la glace », lance Simon LeCoultre qui rappelle que les Wildcats ont livré deux bonnes performances en jouant très bien du début à la fin.

Des joueurs manquaient toujours à l’appel dans le camp monctonien : l’attaquant blessé Mika Cyr et le défenseur Jonathan Aspirot, suspendu.

« L’absence d’Aspirot, en défense, c’est un gros morceau qui manque », explique pour sa part l’attaquant des Wildcats, Casey Fox. « Mais, ce n’était pas notre meilleure partie et on doit être prêt à rebondir pour mercredi. »

La quatrième partie aura mercredi soir, au Colisée de Moncton à 19 h. Ça pourrait être le dernier match d’importance dans le vétuste amphithéâtre avant le déménagement des Wildcats au centre-ville, en septembre prochain.