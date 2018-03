Un texte de Jean-Philippe Robillard

Radio-Canada a rencontré un réfugié haïtien qui a été victime de cette pratique.

Comme des milliers d'Haïtiens, cet homme, qui désire conserver l'anonymat pour des raisons de sécurité et que nous appellerons Paulo, a traversé illégalement la frontière canado-américaine par le chemin Roxham, en Montérégie, en août dernier.

L'homme dans la trentaine qui a décidé de fuir son pays nourrissait l'espoir d'une vie meilleure au Canada. Dès qu'il a posé les pieds en sol canadien avec sa femme, il s'est empressé de demander l'asile et un permis de travail. Pour lui, une nouvelle vie commençait.

Mais un mois après son arrivée, alors qu'il commençait à peine à s'installer ici, Paulo est approché par une agence de placement de personnel à la sortie d'une station de métro.

On lui aurait offert un emploi, même s'il n'avait pas encore de permis de travail. « Il y a quelqu'un qui m'a dit : "viens travailler, viens travailler". Je lui ai dit : ''je n'ai pas de permis de travail''. Il m'a dit : ''ce n'est pas un problème. Quand tu vas avoir ton permis, tu vas déjà avoir l'emploi''. Je suis allé travailler. »

Sans permis de travail ni numéro d'assurance sociale, Paulo a été recruté par l'agence Yul Embauche pour travailler dans une usine de transformation de viande à Sherrington, en Montérégie.

On lui a fourni le transport de Montréal vers l'entreprise de la Rive-Sud et surtout, selon Paulo, une fausse identité, comme aux autres immigrants qui étaient avec lui dans la fourgonnette. « Quand on est presque arrivés à la compagnie, la minivan s'est arrêtée. Il y a quelqu'un qui est venu nous parler et qui nous a dit : ''voici le papier, voici le papier que vous allez donner à l'intérieur de la compagnie''. »

On lui aurait donné un document sur lequel était inscrit le nom et le numéro d'assurance sociale d'une autre personne qui a déjà été embauchée par l’agence, mais qui n'y travaille plus. On aurait donc usurpé l'identité d'un autre travailleur pour que Paulo puisse occuper l'emploi.

On a donc fait de lui un citoyen en règle sur papier.

Une fois dans l'usine, Paulo affirme avoir remis le document qu'on lui aurait donné pour confirmer son droit de travailler.

Nous avons retrouvé la personne dont le nom et le numéro d'assurance sociale ont été donnés à Paulo. L'homme, qui est devenu récemment un résident permanent, était sous le choc lorsque nous l'avons rencontré.

« Le fait de donner de faux numéros, c'est comme si tu n'existais plus dans le système », explique Jacques Dago, de l'Association des travailleurs et travailleuses temporaires des agences de placement. Photo : Radio-Canada

Y a beaucoup de cas comme ça. Jacques Dago, de l'Association des travailleurs et travailleuses temporaires des agences de placement

Dans les locaux de ce groupe montréalais de défense des travailleurs immigrants, Jacques Dago connaît bien cette pratique qui permet d'intégrer des sans-papiers au marché du travail.

« Le fait de donner de faux numéros, c'est comme si tu n'existais plus dans le système. C'est-à-dire qu'il est une autre personne. C'est une autre identité. (...) C'est pour ça aussi qu'on les appelle aussi les travailleurs invisibles, parce que ces gens ne sont pas comptabilisés. (...) Ça fait l'affaire des agences, parce qu'elles peuvent prendre ces gens-là et les faire travailler à des salaires misérables. »

Du travail dans des conditions difficiles

Grâce à sa fausse identité, Paulo a travaillé dans une usine de viande pendant trois semaines et souvent dans des conditions difficiles, selon lui. Il affirme que l'agence de placement le payait au noir et lui versait 10 $ de l'heure, soit moins que le salaire minimum, qui est de 11,25 $.

« Quand je travaillais lentement, il y a des superviseurs qui me disaient : "travaille, travaille, travaille ", parce qu'ils doivent produire une quantité de viande pour la journée », confie Paulo.

Cette pression, Paulo dit l'avoir sentie quotidiennement jusqu'au jour où il s'est gravement blessé à la main alors qu'il était au travail, en octobre dernier. Il a même craint de perdre sa main « La machine a pris ma main et broyé ma main. Quand je regardais, je voyais beaucoup de sang. Il y avait du sang partout et même mes vêtements étaient imbibés de sang. »

Des collègues l'ont aidé. Il a été transporté à l'hôpital, où ses frais médicaux étaient couverts, car il est un demandeur d'asile. Pour lui, ce jour-là, sa vie a tourné au cauchemar.

Depuis son accident, Paulo doit se rendre à l'hôpital chaque semaine et ne touche aucune indemnité, parce qu'il travaillait illégalement et que son véritable nom ne figure sur aucun document.

Richard-Alexandre Laniel, avocat spécialisé en droit du travail Photo : Radio-Canada

Je vous dirais que ce n'est pas un cas unique. Richard-Alexandre Laniel, avocat spécialisé en droit du travail

Maître Laniel, qui représente Paulo, croit qu'il devrait être indemnisé. Une réclamation sera d'ailleurs déposée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

« L'objectif étant de faire reconnaître monsieur comme un accidenté du travail. Monsieur était dans le cadre d'un travail lorsqu'il a subi une blessure grave. Cette blessure grave est causée par son travail; par conséquent, on pourrait s'attendre à ce que monsieur ait droit à une indemnité. »

D'autant plus, selon Richard-Alexandre Laniel, qu'il existe déjà un précédent dans la jurisprudence, qui pourrait permettre de reconnaître les droits de son client. « Dans certaines situations précises, quand il y a bonne foi par exemple, il est possible de reconnaître un travailleur comme étant accidenté du travail, même s'il n'avait pas de permis de travail. »

L'agence nie les allégations

Nous avons tenté de joindre à plusieurs reprises le président de l'agence de placement de personnel, Hector Rodriguez. Il n'a pas rappelé Radio-Canada. Il a toutefois nié les allégations de Paulo par courriel.

« Nous vous informons que nous recrutons et embauchons des travailleurs en conformité avec la législation fédérale et provinciale. Notre entreprise ne recrute ni n'embauche d'immigrants n'étant pas détenteurs d'un permis de travail », a écrit M. Rodriguez.

De son côté, le président de Sherrington Cold, Luc Pilotte, prétend que ce n'est que le jour de l'accident qu'il a appris que Paulo travaillait illégalement et sous une fausse identité dans son usine. « On a appris au moment de son entrée dans l'ambulance qu'il n'avait pas ses papiers. »

M. Pilotte ajoute qu'il vérifie toujours que les employés embauchés peuvent légalement travailler. « Les employés qui sont à Sherrington, selon ce qu'on a vérifié, sont tous légaux. (...) On n'est pas censé avoir de gens qui n'ont pas de permis de travail chez nous, parce que c'est une exigence pour nous. Tous les travailleurs qui rentrent à l'usine doivent avoir soit un permis de travail, soit une carte d'assurance sociale ou une carte d'assurance maladie. »

Quant à Paulo, il espère retrouver l'usage de sa main le plus tôt possible. Il a obtenu un permis de travail deux jours seulement après son accident.

Il cherche maintenant à régulariser sa situation et il a bon espoir de s'établir au Canada pour de bon.

Ce reportage a été fait avec la collaboration de Jaela Bernstien et Verity Stevenson.