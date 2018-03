La ministre fédérale des Services aux Autochtones, Jane Philpott, a annoncé mardi qu’Ottawa dépensera près de 350 000 $ cette année pour l’agrandissement du centre de ressources Ndinawe Youth. Le centre recevra par la suite un financement annuel de 280 000 $.

« C’est un peu plus cette année, pour pouvoir faire le lancement du programme. Cela va donner la possibilité d’y faire venir des gens, de s’assurer que les portes sont toujours ouvertes », a déclaré la ministre.

« Il y a du personnel formé qui peut être là pour accueillir les jeunes et les aider à dépasser les problèmes auxquels ils font face, quels qu’ils soient », a-t-elle ajouté.

Le centre offrira une solution de rechange sûre aux rues de la ville, pour des jeunes ayant un besoin immédiat de soutien et de ressources, précise un communiqué du gouvernement fédéral.

Le centre agrandi, situé sur l’avenue Selkirk, sera nommé en mémoire de Tina Fontaine, l’adolescente autochtone de 15 ans dont le corps a été retrouvé dans la rivière Rouge en 2014. Cette affaire avait contribué à lancer l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

« L’histoire de Tina est de celles qui ont, j’espère, touché tous les Canadiens en permettant de mettre le doigt sur la fragilité des jeunes. Nous sommes tous, j’espère, conscients du nombre inconcevable de filles et de femmes autochtones disparues et assassinées », a ajouté la ministre Philpott.

Elle a également souligné le fait que de nombreuses personnes à Winnipeg lui ont dit savoir déjà en partie quels étaient les besoins des jeunes et ne pas vouloir attendre le rapport final de l’ENFFADA pour agir.

« Nous n’attendons pas, aucun de nous n’attend. Dans l’esprit de Tina aujourd’hui, vous agissez, vous trouvez un moyen d’offrir un endroit sûr pour les jeunes dans cette ville », a déclaré la ministre Philpott.

Thelma Favel, la grand-tante de Tina Fontaine, a été émue par le geste et encouragée par l'élargissement des services de Ndinawe.

« Nous sommes heureux de savoir qu’il y aura un lieu sûr pour les jeunes à Winnipeg. Nous sommes honorés de voir que Tina ne sera pas oubliée et que les autres jeunes seront en sécurité », a-t-elle dit. « Travailler avec des enfants, c’était le rêve de Tina. Elle disait toujours que les enfants étaient notre avenir. Elle aurait été mon avenir et elle aurait pu faire beaucoup changer les choses si on lui avait donné cette possibilité. »