Présent lors du huis clos, le président de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), Daniel Boyer, semble avoir le mieux résumé l'esprit général : « C'est une année électorale. On a été pas contents des derniers budgets; celui-là, on est contents. Mais on ne pense pas que c'est une bonne gestion de gérer ça en fonction des années des élections. Le jupon dépasse pas mal : on est en année électorale, alors les clowns, les feux d'artifice et les ballons... »

Il ne faut pas fouiller très loin pour découvrir des sources de friction entre l'État et les groupes sociaux et professionnels.

Au sein du plus important poste budgétaire de la province, la santé, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, Nancy Bédard, déplore l'absence d'un montant consacré aux ratios infirmière-patients, qui doivent être déterminés par 16 projets pilotes.

« Cet engagement-là du ministre de la Santé, on aurait aimé le voir avec des objectifs précis dans le budget et, malheureusement, on le retrouve dans un grand énoncé » vague, a déclaré Mme Bédard.

La question de la charge de travail des infirmières défraie pourtant la chronique depuis plusieurs semaines, parallèlement à l'épineux dossier de la rémunération des médecins spécialistes.

Carolle Dubé, présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) reste aussi sur son appétit pour ce qui est du soutien aux centres jeunesse.

De plus, elle aurait voulu en savoir davantage sur ce qui touche les autres professionnelles qu'elle représente.

On reste dans du vague un peu. On ajoute des sommes d'argent significatives dans les soins à domicile. Mais en même temps, on a tellement coupé dans les dernières années que ça va aider, mais je ne suis pas sûre qu'on va rattraper tout ce qu'on a perdu dans les dernières années. Carolle Dubé, présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

Formation et éducation

La décision du gouvernement libéral d'engager 810 millions de dollars dans la formation de la main-d'oeuvre plaît au président de la FTQ, mais il est curieux de savoir comment cette somme sera gérée et distribuée.

« 810 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans la formation professionnelle et l'adaptation du marché du travail : ça, ce sont des bonnes nouvelles », a néanmoins applaudi Daniel Boyer.

Son de cloche similaire du côté de son homologue de la Centrale des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, qui évoque « l'enjeu de la formation sur mesure ».

La bonne humeur de la FTQ et de la CSN n'a néanmoins pas contaminé Louise Chabot, de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Elle parle carrément de cynisme de la part d'un gouvernement qui réinvestit après des compressions importantes.

On voit qu'il y a des élections dans quelques mois; on voit un gouvernement qui se sent investi de l'idée d'investir en santé, en éducation. Mais pour nous, c'est trop peu et malheureusement trop tard. Louise Chabot, présidente de la Centrale des syndicats du Québec

Pour sa part, le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette, soutient que même si Québec délie largement les cordons de sa bourse, il ne comble pas le trou creusé ces dernières années.

« C'est seulement en 2021-2022 qu'on reviendra à l'équivalent du budget de 2010. Donc, ce que fait le gouvernement, c'est [...] que rembourser le 1,5 milliard de dollars qu'il est allé couper », a-t-il critiqué.

« Le réseau souffre d'un manque à gagner de 3,7 milliards de dollars depuis 2014. L'investissement annoncé aujourd'hui ne viendra en rien corriger les conséquences extrêmement négatives sur les conditions d'enseignement et de travail, l'offre de cours, les services de soutien offerts aux étudiantes et aux étudiants », a ajouté Jacques Létourneau, de la CSN, par voie de communiqué.

Lutte contre la pauvreté et protection de l'environnement

Dénonçant le « manque d'ambition » du plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement, M. Létourneau poursuit sur sa lancée : « On prétend vouloir aider les prestataires de l'aide sociale avec contrainte à l'emploi, mais ils devront attendre six ans pour pouvoir couvrir leurs besoins de base. Les libéraux reconnaissent donc que des personnes n'ont pas le nécessaire pour manger à leur faim et, en même temps, ils se dépêchent à rembourser la dette. C'est aberrant. »

Le porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, Serge Peticlerc, croit que le gouvernement aurait pu facilement agir.

Il est urgent de s'attaquer à un scandale qui perdure : 760 000 personnes ne couvrent toujours pas leurs besoins de base, alors que le Québec traverse une période de croissance économique sans précédent, avec un taux de chômage très bas et des finances publiques prétendument en ordre. Serge Peticlerc, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Québec ne suscite toutefois pas que des commentaires négatifs.

Le plus récent budget libéral reçoit ainsi l'imprimatur d'Équiterre, dont le porte-parole Steven Guilbeault reconnaît n'avoir jamais vu auparavant une telle augmentation du budget du ministère de l'Environnement.

« Pour les questions d'environnement, de mobilité durable, on est agréablement surpris. On investit non seulement dans de nouveaux projets, on investit aussi dans le service de transport en commun », s'est-il réjoui.