Un texte de Laurent Pirot

Le directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord, Robert Lessard, a empoché un total de 210 517 $ au cours de l’année 2016-2017, selon le rapport financier de 2017. Ce chiffre comprend le salaire de base ainsi que différents avantages et bénéfices.

Rectificatif : Une version précédente de ce texte se basait sur les données salariales publiées par le ministère de l’Éducation pour l’année 2015-2016, dont Radio-Canada avait fait une interprétation erronée. Les conseils FrancoSud, Centre-nord et Centre-est se trouvaient dans une situation inhabituelle, ce qui fait que les dépenses figurant dans les rapports annuels sont nettement supérieures à ce que prévoit le contrat de travail de leurs dirigeants pour une année normale.

Le Conseil FrancoSud a versé plus de 192 000 $ la même année au directeur général, Daniel Therrien.

« On a regardé les salaires comparables dans un conseil scolaire de la même grosseur », justifie le président du conseil, Louis Arseneault.

Petits conseils

Le Conseil scolaire Centre-est est à Saint-Paul et compte cinq écoles. Il a versé 242 000 $ à son directeur général, Marc Dumont.

Ce dernier précise que sa rémunération pour les années 2015-2016 et 2016-2017 a été exceptionnellement élevée en raison d’un volume de travail accru. Il a dû travailler pendant ses congés pour assurer les responsabilités de trésorier, dont le poste était vacant.

De plus, même si la taille du conseil est modeste, ce n’est pas un bon indicateur de la charge de travail du directeur, selon son président, Réginald Roy. « Les exigences du ministère sont les mêmes, et un plus petit conseil scolaire va avoir moins de ressources humaines pour l’appui au DG. »

M. Roy ajoute que le salaire versé au directeur général n’est pas un sujet de discussion entre les parents qui font partie du conseil.

Brigitte Kropielnicki, directrice générale du Conseil scolaire du Nord-Ouest, était la moins bien payée de la province en 2015-16. Photo : Radio-Canada/Brent Roy

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest, le plus petit de la province, a versé 158 000 $ à sa directrice générale, Brigitte Kropielnicki, en 2016-2017.

L’année précédente, qui est la dernière pour laquelle les données provinciales sont compilées par le ministère de l’Éducation, le deuxième des directeurs généraux les moins payés de la province a gagné 50 000 $ de plus que Mme Kropielnicki.

La présidente du Conseil scolaire du Nord-Ouest, Sylvianne Maisonneuve, estime que le Nord-Ouest a « été chanceux » que sa directrice générale accepte un salaire nettement inférieur à la moyenne. « [Ainsi] nous ne sommes jamais allés puiser dans les budgets de la salle de classe », explique-t-elle.

Ces chiffres correspondent aux sommes versées pour l’année scolaire 2016-2017, la dernière pour laquelle des données publiques existent.

Plus de 250 000 $ en moyenne

Les chiffres publiés par le ministère albertain de l’Éducation, qui permettent de comparer les sommes versées par tous les conseils scolaires de la province, remontent à l’année 2015-2016. La rémunération moyenne était alors d’environ 255 000 $.

Cette année-là, les conseils FrancoSud et Centre-Nord ont chacun recruté un nouveau directeur général. Pendant plusieurs semaines, les nouveaux employés ont travaillé aux côtés des personnes qu’ils allaient remplacer, ce qui a gonflé mécaniquement la rémunération totale figurant dans les rapports annuels des conseils.

Les données portant sur les conseils scolaires anglophones font également apparaître de grandes différences de rémunération. Le plus important salaire est celui versé à la dirigeante du conseil scolaire catholique anglophone d’Edmonton, Joan Carr, soit un total, bénéfices compris, de 416 000 $ en 2015-2016.

Révision en cours

Le ministre de l’Éducation, David Eggen, a dénoncé ces disparités dans les salaires et a engagé, en mars, une révision des contrats signés par l’ensemble des conseils. Il n’exclut pas d’imposer des baisses, ou des hausses, de salaire.

Nous essayons de revoir ces salaires pour qu’ils soient plus près de ce qu’on verrait de façon générale ailleurs au Canada pour des emplois similaires. Rachel Notley, première ministre de l’Alberta

Les critères qui seront retenus pour déterminer les salaires acceptables et ceux qui sont exagérés ne sont pas précisés par le gouvernement. La première ministre, Rachel Notley, souhaite que les salaires soient « raisonnables » et qu’ils soient « cohérents au sein de la fonction publique ». Presque tous les directeurs généraux gagnent plus qu’elle.

Pas de barème

Aucune province ne dispose de barème pour déterminer les salaires des dirigeants du milieu de l’éducation, explique Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa.

L’Ontario a cependant demandé à ses conseils scolaires d’établir une liste de critères servant à déterminer le salaire de leurs dirigeants. Les principales associations de conseils scolaires de la province ont proposé que les directeurs de l’éducation, un poste semblable à celui de directeur général en Alberta, touchent un salaire de base compris entre 166 000 $ et 316 000 $.

À l’intérieur de cette fourchette, les salaires seraient indexés selon différents critères, dont le nombre d’écoles ou d’enseignants, le budget géré ou encore l’étendue géographique du conseil.