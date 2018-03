Un texte de Lyssia Baldini

Arrivé lundi, Émile Bilodeau n’a que quelques jours pour découvrir la ville de Calgary. Les jours sont comptés pour réaliser son objectif : six nouvelles chansons écrites en trois jours et demi.

L'auteur-compositeur-interprète nous parle de sa résidence.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Émile Bilodeau au Centre national de musique à Calgary

Ce séjour est une occasion pour l’artiste de retravailler et de compléter certaines chansons déjà écrites et enregistrées en plus d'en créer de nouvelles avec de meilleurs moyens.

C’est donc des thèmes parfois doux comme une chanson d’amour ou parfois très durs, mais toujours amenés avec une candeur et un charme qu’on me reconnaît bien à moi. Émile Bilodeau, auteur-compositeur-interprète

Abordant des thèmes similaires à ceux de son premier album, Émile Bilodeau s’interroge sur l’avenir en tant que jeune adulte. Il souhaite faire réfléchir les jeunes, entre autres sur les organisations de droite au Québec et aux États-Unis, mais aussi sur l'évolution de la société.

Émile Bilodeau espère qu'avec ses nouvelles chansons, il pourra avoir des subventions pour son nouvel album. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Boissonneault

L'artiste, qui se décrit comme un chanteur à textes, offre à son public un vocabulaire axé sur la jeunesse francophone du Québec.

C’est toujours de belles messes de francophonie et c’est quelque chose dont je suis fier parce que tous les jeunes connaissent les paroles et chantent en français. Émile Bilodeau

Il aimerait par ailleurs aller à la rencontre des communautés francophones hors Québec afin de mieux comprendre la réalité des francophones qui vivent en milieu minoritaire, comprendre les ressemblances et les différences qui existent aussi entre chaque communauté.

L'artiste souhaite également travailler la musicalité de ses chansons. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Boissonneault

L’auteur-compositeur-interprète espère retourner dans la Belle province enrichi de cette expérience de résidence à Calgary et dit être reconnaissant de la qualité des gens qui auront participé à l’évolution de ses chansons.

Le public pourra d'ailleurs avoir un avant-goût du travail d'Émile Bilodeau à Calgary au cours d'un atelier public ouvert à tous qui aura lieu samedi 31 mars, à midi, au Studio Bell.

Dès son retour au Québec, son équipe l’attend pour commencer une tournée dans la province. Il sera entre autres en spectacle à Rivière-du-Loup et à Shawinigan la première semaine d’avril.