Un texte de Francis Bouchard

Formé de bénévoles, le comité du camp Source de vie amasse des fonds depuis quelques années pour remplacer le chalet actuel, qui a été endommagé par des problèmes de plomberie au cours des trente dernières années.

Le comité veut construire un nouveau chalet deux fois plus grand que la taille actuelle, comprenant de meilleures installations.

Le projet estimé à 300 000 $ n’était pas prévu avant plusieurs années encore. Mais, selon le comité local, un don inattendu de 100 000 $ de la caisse populaire a donné un nouvel élan au projet et permettra de devancer l'échéancier.

Le don de la caisse populaire nous a encouragés à nous embarquer à fond et d’essayer de le bâtir le plus vite possible. Patrice Forgues, président du comité du Camp Source de vie

Le comité espère amorcer la construction du nouveau chalet au printemps 2020, après avoir démoli le chalet actuel à l’automne 2019.

Le président du comité du Camp Source de vie, Patrice Forgues, examine des plans du futur chalet principal. Photo : Radio-Canada/Francis Bouchard

« Je pense que c'est un camp qui a touché la vie de plusieurs jeunes au fil des années. On a décidé de donner un grand coup et d’aider le camp Source de Vie à se reconstruire », affirme Pierre Richard, le directeur régional de la Caisse populaire Alliance de Hearst, Mattice et Longlac.

Pour combler ce qui lui manque, le comité du camp Source de vie demande d’autres dons à la communauté et compte faire une demande de subvention provinciale.

Par ailleurs, il y aura de la construction sur le site ce printemps. Un nouvel édifice pour des salles de bain sera aménagé grâce à d'autres dons et fonds amassés au cours des dernières années et à de la main-d'oeuvre bénévole.

L’aménagement de ces nouvelles salles de bain doit être terminé avant le début des sessions du camp d’été en juillet prochain.