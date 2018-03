Un texte de Bienvenu Senga

Le dernier cas dont a été témoin le gérant est celui d’un homme venu se servir du guichet pour rembourser une somme excédentaire de 1000 $ qu’il disait avoir reçu en guise de salaire pour un emploi temporaire.

De nombreux autres cas concernent des transactions financières initiées par des arnaqueurs se faisant passer pour des agents de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Un message à l’écran du guichet met pourtant en garde les utilisateurs contre de tels dangers.

Le guichet de The Computer Nook est l’un des rares de la sorte dans le Nord ontarien.

« J’ai souvent des gens qui viennent d’Espanola, de North Bay pour l’utiliser », raconte-t-il.

Malgré l’intérêt grandissant que suscitent les cryptomonnaies, le Sudburois estime qu’il y a un grand besoin de sensibilisation à son fonctionnement.