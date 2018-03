Un texte de Marie-Ève Trudel

« C'est ça qu'il faut vendre pour Parent, c'est vraiment les paysages, la nature », dit le conseiller municipal, Éric Chagnon, tout en convoitant la vue panoramique du haut de la montagne du Radar.

C'est surtout l'hébergement rustique qui manque à Parent, selon le conseiller. « J'ai un projet de développer deux petits refuges en forêt qui permettraient aux gens de profiter de cette nature-là », dit-il.