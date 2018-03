Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Le SEFPO explique que les fonds serviraient à construire de nouvelles prisons, à embaucher du personnel supplémentaire et à étoffer les services en santé mentale dans les établissements de la province.

Le SEFPO soutient que le système carcéral est en crise depuis cinq ans en Ontario, notamment parce que le nombre de détenus ne cesse d'augmenter; ils sont aujourd'hui 8000 en détention. La surpopulation a selon lui des conséquences fâcheuses pour le personnel correctionnel qui subit la violence des détenus.

Selon le porte-parole du syndicat, Timothy Humphries, le taux d'agression physique a quadruplé en sept ans depuis 2010. « A peu près la moitié de nos détenus ont des problèmes de santé mentale alors s'ils sont dans une même cellule avec deux ou trois autres personnes pendant plusieurs jours de suite, imaginez ce que cela peut faire sur quelqu'un en détresse. »

Warren Thomas Photo : La Presse canadienne/Nathan Denette

Le président du SEFPO, Warren Thomas, ajoute que les Ontariens ne seront pas à l'abri si rien n'est fait pour pallier la pénurie de personnel dans les prisons et la société : ni les agents correctionnels, ni les détenus, ni les citoyens.

M. Thomas note que 5000 détenus ayant obtenu une libération après leur détention se sont volatilisés dans la nature parce qu'ils n'étaient pas assez surveillés dans la communauté à cause d'un manque d'agents de probation.

Le SEPFO demande la construction de nouveaux centres de détention et la modernisation des prisons existantes ainsi que l'embauche d'au moins 400 agents à temps plein sans compter des agents de probation et des infirmières additionnels. Le syndicat regrette en outre que le discours du Trône de la semaine dernière n'ait nullement fait mention des services correctionnels de l'Ontario.

QUELQUES CHIFFRES : - Un détenu sur deux a des problèmes de santé mentale ou de dépendance à l'alcool et/ou la drogue;

- 10 % des 50 000 individus en probation dans la province se sont volatilisés à leur sortie de prison;

- 677 agressions répertoriées dans les prisons de janvier à juin 2017 contre 321 pour l'année 2010;

- le taux de syndrome de stress post-traumatique atteint 31 % parmi le personnel carcéral contre 2 % dans la population;

- 27 émeutes dans les prisons de la province de 2015 à 2017.



Source: SEFPO

La ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Marie-France Lalonde, affirme que son projet de loi 6 prévoit une transformation du système carcéral, mais elle est incapable de mentionner les sommes qui seront éventuellement allouées à cette fin dans le budget de mercredi.

Marie-France Lalonde Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Mme Lalonde précise néanmoins que son gouvernement va embaucher un autre groupe de 238 agents correctionnels dans le cadre de sa promesse de mars 2016 d'en embaucher 2000 au total. Le SEFPO réplique que la moitié de ces nouvelles recrues sont en fait des postes de cadre et non des postes de gardien.

Mme Lalonde ajoute que la province a investi dans la construction de deux nouvelles prisons à Ottawa et Thunder Bay. « On veut vraiment bâtir des prisons et des environnements qui vont répondre aux futures générations qui retournent dans la communauté après un bref séjour avec nous. »

La ministre propose aussi une meilleure collaboration avec le ministère de la santé pour offrir des soins et des services en santé mentale en milieux carcéral. Son ministère a déjà promis d'embaucher 22 infirmières supplémentaires, ce qui est toutefois loin d'être suffisant selon le syndicat.

Le SEFPO rappelle que les détenus aux prises avec des troubles de santé mentale devraient être à l'hôpital et non en prison. « Ce n'est sûrement pas moi qui prend la décision, ni nos agents correctionnels, mais bien le système de justice; moi, mon engagement est de travailler très fort pour m'assurer que cet individu ait de meilleures ressources [en détention] », de conclure Mme Lalonde.