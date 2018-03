Le district régional Thompson-Nicola a approuvé, l’an dernier, le passage à un nouveau véhicule pour desservir la région.

Mais la Bookmobile ne se dirige pas vers la fourrière pour autant. Le district va vendre le véhicule aux enchères. Les acheteurs potentiels peuvent déposer une offre sur l’autobus de 11 mètres de long d’ici le 14 avril. Les offres doivent être d’un minimum de 7500 $.

La responsable des programmes sociaux du district, Jenny Abramsic, croit que le véhicule peut encore servir. « Il peut être utilisé comme bibliothèque mobile dans une autre communauté, ou être transformé en logement ou en caravane », explique-t-elle.

Vers une unité technologique

Le nouveau véhicule est encore en cours d'aménagement. Photo : District régional Thompson-Nicola

La nouvelle bibliothèque mobile sera plus moderne et plus grande, et aura des murs extensibles. Elle sera aussi à la fine pointe de la technologie, explique Mme Abramsic.

« Nous allons installer des écrans, il y aura une connexion wi-fi et les usagers pourront utiliser des tablettes électroniques », précise la responsable des programmes sociaux. Elle ajoute que les besoins de l'unité mobile ont changé au fil des ans et que de nombreux programmes sont maintenant axés sur la technologie.

Le nouveau véhicule doit être livré dans les prochains mois. Les responsables espèrent que la bibliothèque mobile pourra prendre la route pendant l'été.