Noel Harder et sa femme se sentaient « comme s’ils étaient en prison », selon la poursuite déposée contre la GRC par Tony Merchant, de la firme Merchant Law Group, de Regina, le 26 mars.

La requête mentionne plusieurs difficultés qu’ont subies Noel Harder et sa famille lorsqu’ils étaient dans le PPT. Ils disent avoir été victimes de traumatisme psychologique et avoir subi d’importants dommages financiers.

Aucune des déclarations contenues dans la requête n’a été prouvée en cour.

« Ils sont seuls et ils ont peur »

Les deux enfants du témoin ont quitté l’école depuis 540 jours environ, selon la requête, parce qu’ils n’ont pas de nouvelle identité. Leur famille craint que le fait de les inscrire sans nom à l’école ne leur cause du tort.

La veste du membre en règle des Hells Angels de Saskatoon, saisie par la police dans le cadre de l'enquête « Projet Forseti ». Photo : Radio-Canada/Guillaume Dumont

« Certaines de ces personnes dangereuses peuvent essayer de se venger sur Noel [Harder] et son épouse, et même ses enfants », a dit Tony Merchant.

La famille vit dans la peur constante, est-il écrit dans la déclaration. Noel Harder et sa femme ont reçu un diagnostic de « traumatisme et de dommage psychologique ».

« L’étendue du danger auquel il fait face est démontrée par le fait que la GRC lui a dit de ne pas mettre ses enfants à l’école, de ne pas avoir de cellulaire, de ne pas avoir de téléphone fixe, de ne pas avoir accès à un ordinateur », explique Tony Merchant.

Le père de famille était un vendeur de motos et un trafiquant de drogue reconnu. Il fréquentait plusieurs membres de gang de motards hors-la-loi de par ses activités commerciales, a précsié l’avocat Tony Merchant en entrevue.

Noel Harder était aussi membre du club de motards Fallen Saints. Il a joué un rôle clé comme informateur et témoin lors de la vaste opération policière Projet Forseti, à Saskatoon, ainsi que dans les procès qui en ont résulté.

Le Projet Forseti visait le trafic de drogues et d'armes. Photo : Radio-Canada

L’opération, qui porte le nom du dieu nordique de la justice et de la réconciliation, était une enquête conjointe de la Police de Saskatoon et de la GRC. Elle visait deux gangs de motards : les Hells Angels et les Fallen Saints.

Selon Tony Merchant, Noel Harder était un acteur déterminant dans le succès du projet policier. Il est énoncé dans la poursuite que « plus de 100 accusations ont été portées, plus de 200 armes à feu illégales ont été confisquées, et une valeur de 8 millions de dollars en drogues a été saisie » grâce au Projet Forseti.

Selon la requête, « Noel Harder a témoigné dans tous les procès pour lesquels son témoignage était nécessaire » et il doit toujours témoigner dans des procès à venir. Mais, après trois ans dans le PPT, il regrette d’avoir choisi d’aider les représentants des forces de l’ordre.

« Ils se sentent comme en prison »

« On lui avait fait un tas de promesses sur sa protection financière, car se soumettre au Programme fédéral de protection des témoins aurait des conséquences majeures sur ses finances » explique Tony Merchant, « ainsi que toute sorte de promesses sur la protection de sa famille ».

Le gouvernement n’a tenu aucune de ces promesses. Tony Merchant, de la firme Merchant Law Group

Après les arrestations du Projet Foresti, en janvier 2015, la famille Harder a été déplacée hors de la province.

La requête avance que le père de famille s’était vu promettre que ses biens seraient emballés ou vendus par des professionnels et que son matériel de travail serait déménagé. Selon la poursuite, rien de cela n’a été fait.

D’après la requête, Noel Harder a en outre perdu beaucoup d'informations financières dans le processus. Il était aussi engagé dans un litige avec un comptable, qu’il a été incapable de résoudre dans le PPT.

Il devait également 800 000 $ à l’Agence du revenu du Canada, une somme qui a été réduite à 185 000 $.

De plus, la poursuite mentionne que la GRC a refusé de fournir à Noel Harder des médicaments pour ses crises de panique et une blessure au dos dont il souffre depuis 10 ans.

Peu de détails sur la situation actuelle de la famille

Depuis novembre 2017, la famille n’est plus dans le PPT. La GRC a mis fin à sa protection après que Noel Harder se fut rendu dans un bâtiment avec 100 Hells Angels et leurs associés. Dans la poursuite, il est dit que le père de famille a dû prétendre qu’il avait une arme à feu sous son chandail pour réussir à s’échapper.

Tony Merchant affirme qu’il ne sait pas où se trouve son client à présent et qu’il ne communique avec lui qu’à travers un agent de la GRC, qui fait office d’intermédiaire.

La GRC n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Radio-Canada.