Dans une décision unanime rendue lundi, la cour d'appel du second district de Californie a invoqué le premier amendement de la constitution américaine, qui protège la liberté d'expression.

« Les livres, films, pièces de théâtre et émissions télévisées représentent souvent des personnes réelles [...] Que la personne incarnée dans l'un de ces travaux artistiques soit une star mondiale du cinéma – une légende vivante – ou une totale inconnue, elle n'est pas détentrice de l'histoire », ont expliqué les trois juges dans leur décision.

« Elle n'a pas non plus le droit de contrôler, dicter, approuver, désapprouver ou mettre son veto sur la façon dont le créateur dépeint la personne réelle », ajoutent-ils.

L'actrice centenaire, lauréate de deux Oscar, en 1946 et en 1949, affirme ne pas avoir donné son accord pour la minisérie et ne pas avoir reçu de rémunération pour l'utilisation de son nom et de son identité.

Son avocate avait affirmé devant le tribunal que la série donnait une mauvaise image d'Olivia de Havilland, notamment parce qu'elle y insulte le personnage jouant sa soeur, Joan Fontaine.

Catherine Zeta-Jones incarne l'actrice Olivia de Havilland. Photo : FX

Selon les juges, l'interprétation d'Olivia de Havilland par Catherine Zeta-Jones est « majoritairement positive ».

« Olivia de Havilland est dépeinte comme une femme belle, glamour, sûre d'elle et considérablement en avance sur son temps concernant l'importance de l'égalité et du respect pour les femmes à Hollywood », ont-ils estimé.

La minisérie Feud raconte la célèbre rivalité entre les autres stars hollywoodiennes Bette Davis, incarnée par Susan Sarandon, et Joan Crawford, jouée par Jessica Lange. Elle dépeint également la rivalité entre Olivia de Havilland et Joan Fontaine, décédée en 2013. Olivia de Havilland est la seule star encore en vie parmi celles qui sont mises en scène dans la série.

Poursuite des producteurs du Loup de Wall Street

Elle n'est pas la seule à avoir poursuivi des producteurs pour des raisons similaires. Ceux du film Le loup de Wall Street font l'objet d'une poursuite depuis 2014 par Andrew Greene, qui travaillait pour la société de courtage Stratton Oakmont. Il prétend que le film porte atteinte à sa réputation en le dépeignant comme une personne aux mœurs discutables avec le personnage Nicky Koskoff, qui lui ressemble fortement.

Leonardo DiCaprio dans « Le loup de Wall Street » et le personnage de Nicky Koskoff juste derrière lui. Photo : Mary Cybulski - © 2013 Paramount Pictures

En 2015, la juge Joanna Seybert a rejeté la plainte d'atteinte à la vie privée, mais a permis la plainte pour diffamation dans une œuvre de fiction, une forme reconnue aux États-Unis. Cependant, la juge a mentionné que Greene devait prouver la négligence des producteurs sur ce qu'il disait être faux dans le film.

La poursuite est toujours en cours.