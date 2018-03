Un texte de Barbara Gorrand

Une soixantaine de produits sont sur la liste dans l’avis public de la Ville de Winnipeg, qui annonce la campagne printanière de lutte contre les insectes et les mauvaises herbes. D’emblée, le naturaliste de la Ville, Rodney Penner, se veut rassurant.

« Chaque année, rappelle-t-il, nous devons obtenir un permis d’utilisation de pesticides auprès de la province. Nous listons donc tous les produits que nous pourrions utiliser au cours de la saison. Mais en réalité, nous n’en utilisons que quatre ou cinq. Les autres produits sont là au cas où nous devrions faire face à une situation particulière. »

Dans cette liste se trouve le Round-up, nom commercial du glyphosate. « Plusieurs produits sont controversés, affirme Fernand Saurette, professeur de biologie à l’Université de Saint-Boniface. Ils causent beaucoup de problèmes pour l’environnement, les sols et l’eau. La nappe phréatique peut être affectée. »

Comme ils sont très efficaces pour tuer des insectes ou des mauvaises herbes, ces produits ont aussi un effet sur la nature en général, ajoute-t-il.

Comme ces produits pourraient se retrouver dans des parcs publics, posent-ils aussi un risque sanitaire? Pour Fernand Saurette, toutes les précautions sont prises.

« Ces produits ont été évalués par le gouvernement fédéral pour s’assurer qu’il n’y a pas de risque élevé, explique-t-il. Cela dit, est-ce qu’on a considéré l’effet synergique, les interactions entre deux ou plus de ces produits? D’autres provinces ont banni plusieurs de ces pesticides. Plus on utilise de pesticides dans l’environnement, plus la nature va en subir les conséquences, y compris l’humain. »

Rodney Penner répète les précautions prises par la Ville. « Les pesticides ne sont utilisés que dans des situations rares : sur les terre-pleins et les trottoirs, pour éviter que les herbes folles qui poussent dans les interstices ne provoquent la chute des piétons. Et dans les zones naturelles, comme les golfs, pour éliminer les espèces invasives et protéger l’habitat naturel. Sur les gazons des parcs publics, nous n'en pulvérisons pas, et l’herbicide que nous utilisons essentiellement dans les parcs, c’est EcoClear, à base de vinaigre. »

Mais, alors que les questions environnementales préoccupent toujours plus les habitants de Winnipeg, pourquoi vouloir à tout prix se débarrasser des mauvaises herbes?

« On veut se débarrasser des insectes et des mauvaises herbes au printemps, quand la vie renaît et on veut des solutions rapides. Mais, à long terme, c’est néfaste, répond Fernand Saurette. Ce qu’on est en train de faire, c’est d’éliminer pas seulement l’insecte ou l’herbe ciblés, mais aussi toutes sortes de biodiversité dans le sol. On ne se rend pas compte des ramifications qu’il peut y avoir à long terme. Il faudrait un changement de mentalités. »

Par exemple, on parle des guêpes qui sont malsaines. Mais il y a des variétés de guêpes qui sont des prédateurs naturels de nos insectes. C’est gratuit et c’est naturel. Et c’est l’équilibre de la nature. Fernand Saurette, professeur de biologie

C’est une question qui préoccupe aussi l’apiculteur Chris Kirouac, fondateur de Bee Project Apiaries. « On dit qu’on veut des espaces naturels, mais pas en pratique. En pratique, on veut contrôler, pour arriver à une version plus agréable de la nature. Par exemple, les pissenlits offrent aux bourdons et aux abeilles à miel une bonne alimentation tôt dans l’année. Mais les gens détestent ces fleurs, alors on les élimine. »

Et après on s’inquiète de la disparition des abeilles… Chris Kirouac, apiculteur

Ce n’est qu’une partie des opérations anti-insectes de la Ville. Bientôt viendront s’y ajouter la lutte contre les moustiques et celles contre les chenilles, contre l’agrile du frêne, les guêpes et les fourmis.