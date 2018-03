Un texte de François Vigneault

L'image de marque « Région Chaleur » est accompagnée d'un coeur et a comme slogan « Prends l'temps de tomber en amour ». La directrice de Tourisme Chaleur, Janine Daigle, parle d'un effort concerté pour faire connaître les forces et les richesses de la région.

« Avant, on travaillait juste les municipalités individuellement, puis maintenant c'est vraiment un travail collaboratif dans la région. »

Elle ajoute que la région Chaleur est un grand terrain de jeu qui offre une diversité d'activités que l'on ne trouve pas partout.

« C'est pas souvent qu'on va dans une région où on peut aller pêcher, golfer, aller faire du kayak, aller marcher dans la forêt dans la même journée. »

Le slogan de la nouvelle image de marque de la région Chaleur est « Prends l'temps de tomber en amour ». Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Destination 4 saisons

Pour le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, la région a tout ce qu'il faut pour devenir une destination touristique incontournable pendant les quatre saisons.

« On voit avec l'industrie touristique l'hiver, avec la motoneige, avec la saison incroyable qu'on a eue au niveau de la neige, on remarque plusieurs Européens et Américains qui viennent dans notre région. »

Jean-Charles Joseph et sa conjointe sont les nouveaux propriétaires, depuis novembre dernier, du gîte L'Étoile du Havre, à Bathurst. Il voit d'un bon oeil cette nouvelle stratégie touristique, d'autant plus dit-il que la région a beaucoup à offrir aux visiteurs.

« On a la mer, on a la montagne, on a des pistes, des sentiers, on a des animaux. On a plein de richesses et tout ça à développer. »

Jean-Charles Joseph, propriétaire du gîte L'Étoile du Havre, à Bathurst. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

L'annonce d'aujourd'hui coïncide avec le lancement du guide régional touristique 2018. La nouvelle image de marque de la région Chaleur et la stratégie employée seront mises en valeur par l'entremise de campagnes publicitaires et dans les médias sociaux.