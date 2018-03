Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

L'avocate du policier maître Jocelyne Moreau-Bérubé s'appuie sur plusieurs points sur lesquels elle croit que le juge de première instance Jacques Desjardins a fait erreur durant le procès. Elle estime entre autres qu’il n’a pas bien saisi la théorie de la défense selon laquelle la plainte avait été faite par vengeance. L’avocat de la Couronne, maître Marc Bourgeois, estime qu’au contraire le juge a bien analysé la théorie avant de rendre sa décision.

Y a-t-il eu une agression sexuelle ?

Pour Me Moreau-Bérubé, le point le plus important dans le dossier est de déterminer si, oui ou non, le fait de toucher les fesses de la victime a constitué une agression sexuelle. Selon elle, le juge a mal interprété la jurisprudence dans sa décision initiale et la réponse aurait dû être non. Marc Bouchard avait admis avoir touché les fesses de la victime lors d’une étreinte à la fin d’une soirée entre amis dans la nuit du 14 au 15 novembre 2015.

Son avocate juge que le geste, bien que déplacé, ne constituait pas une agression sexuelle puisqu’il s’agissait d’un geste spontané et que Marc Bouchard n’aurait eu aucune intention sexuelle à ce moment-là. L’avocat de la Couronne a réfuté cette interprétation et juge que toutes les circonstances entourant le geste ont été prises en considération dans le jugement du juge Jacques Desjardins.

Après le verdict de culpabilité en mai 2017, Marc Bouchard avait obtenu une absolution conditionnelle qui inclut une probation de cinq mois ainsi que l'inscription au registre des délinquants sexuels pour une période de 10 ans. Il reste suspendu sans salaire de la force policière de la ville d'Edmundston jusqu'à la fin des procédures.

Décision à venir

Mardi matin, le juge Larry Landry de la Cour du Banc de la Reine a entendu les arguments de la défense et de la Couronne. Il devra maintenant prendre une décision dans le dossier. S’il détermine que le juge de première instance n’a pas commis d’erreurs de droit, le verdict sera maintenu. Si au contraire il s'avère que son jugement est en faveur de la défense, il pourrait ordonner un nouveau procès ou tout simplement rendre un jugement de non-culpabilité.