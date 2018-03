Appelée Facebook Container, cette extension est une prison métaphorique pour les services de pistage du réseau social. Ceux-ci amassent généralement une grande quantité d’informations sur les pages que vous visitez en dehors de Facebook dans le but de vous présenter du contenu et des publicités plus personnalisés.

Lorsque vous l’installez sur le fureteur Firefox, ce logiciel supprime tous vos témoins de connexion (cookies) associés à Facebook et vous déconnecte du réseau social.

Lors de votre reconnexion, Firefox vous crée alors une identité parallèle qui n’existe que sur Facebook. Dès qu’un lien vous mène hors du site, vous retrouvez votre identité normale, à laquelle Facebook n’a pas accès.

Il est important de noter que le réseau social pourra toutefois connaître l’origine des sites où vous cliquez sur le bouton « Partager ». Il pourrait donc être en mesure de déduire une certaine quantité d’informations grâce à ces renseignements. Sachez cependant que les boutons « J’aime » et les modules de commentaires liés à Facebook ne fonctionneront plus en dehors du réseau social.

Il faut aussi savoir qu’il pourrait vous être impossible de vous identifier sur les sites auxquels vous vous connectez habituellement avec votre compte Facebook. Vous serez donc obligés de vous y connecter en utilisant votre adresse courriel et un mot de passe.

Un faux sentiment de sécurité?

L’extension Facebook Container, dont l’objectif est d’améliorer le contrôle du public à l'égard des informations récoltées par le plus gros réseau social au monde, a toutefois une portée limitée.

En effet, comme le faisait remarquer une étude menée par Ghostery et Cliqz en décembre 2017, 77,4 % des sites web pistent les internautes.

De ce nombre, une page sur cinq utilise Facebook Connect, un pisteur affilié à Facebook, et près de la moitié (46,4 %) passe plutôt par Google Analytics. Il existe toutefois de nombreux autres pisteurs plus ou moins répandus qui permettent à autant d’entreprises de récolter des informations et des données sur les internautes.

Il serait donc faux de prétendre que Facebook Container protège votre vie privée sur Internet.

D’ailleurs, Techcrunch souligne que cette extension n’aurait pas permis d’éviter l’accès aux données des utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica. Tout au plus, les données obtenues par la firme auraient été moins complètes, mais les mentions « J’aime » et les abonnements à des pages auraient figuré dans leurs rapports de statistiques.