Deux suspects décrits par la police comme des hommes caucasiens se sont approchés de l'homme alors qu'il attendait le bus, vers 23 h 25.

Ils ont demandé à la victime son origine ethnique et l'ont questionnée sur sa barbe et ses cheveux, selon un communiqué du Service de police d'Ottawa (SPO).

Un des deux suspects est parti puis il est revenu pour demander de l'argent à la victime. Selon la police, les deux suspects ont commencé à proférer des insultes racistes et l'un des deux a sorti un couteau.

La victime a couru vers le commerce le plus proche, qui était fermé. Les suspects ont agressé l'homme, l'ont traîné par terre et l'ont menacé.

Ils lui ont aussi arraché son turban et le lui ont volé ainsi que son cellulaire et sa carte de bus.

Pris en charge par les ambulanciers paramédicaux

La victime a été soignée pour des blessures mineures par les ambulanciers paramédicaux.

Le sergent Michael Haarbosch, de l'Unité des Vols du SPO, a dénoncé des « actes stupides et dégoûtants », en entrevue à CBC. Il a précisé que les images prises par les vidéos de surveillance allaient être analysées dans la cadre de l'enquête. Les deux individus auraient aussi consommé de l'alcool ce soir-là, selon ces informations.

Le premier suspect est décrit comme un homme caucasien dans la vingtaine, mesurant 5 pieds et 10 pouces (1,77 mètre) avec des cheveux blond-brun coupés courts. Au moment de l'agression, il était rasé de près et portait une chemise orange, une paire de jeans et des chaussures de course.

Le second suspect est aussi un homme caucasien dans la vingtaine, mesurant 5 pieds et 6 pouces (1,67 mètre). Au moment de l'agression, il était rasé de près et portait un survêtement bleu ou un pyjama.

Le SPO a lancé un appel à la population pour avoir de plus amples informations. Les possibles témoins de l'agression peuvent contacter l'Unité des Vols qualifiés au 613-236-1222, poste 5116, ou contacter anonymement le 1-800-222-8477 (TIPS).