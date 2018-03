Un texte de Michel Bolduc; infographies de Vincent Wallon

Au total, les libéraux promettent 20,3 milliards de dollars sur trois ans en nouvelles dépenses dans leur budget 2018 déposé mercredi.

Pour y arriver, la province replonge dans le rouge et ne prévoit pas en sortir avant six ans.

De l’argent pour les familles, les aînés et la santé

Alors que les libéraux tirent de l’arrière sur les conservateurs dans les sondages, leur budget, qui se chiffre à 158,5 milliards, contient de bonnes nouvelles pour à peu près tout le monde.

En revanche, le gouvernement n’accorde pas de financement pour l’instant pour le projet d’Université de l’Ontario français.

Le budget se contente de dire que les membres du Conseil des gouverneurs du nouvel établissement seront nommés au printemps.

Légalisation du cannabis

La légalisation prévue cet été de l’usage récréatif de la marijuana entraînera des dépenses de 40 millions en 2018-2019 pour le gouvernement ontarien à cause du coût de lancement des nouveaux magasins provinciaux de cannabis.

À moyen terme, toutefois, le ministère ontarien des Finances prévoit que la légalisation du pot lui rapportera plus de 200 millions par année.

Déficit

Le ministre ontarien des Finances, Charles Sousa, avait fait de l’équilibre budgétaire son cheval de bataille dans le passé, réussissant à sortir du rouge en 2017-2018, après neuf déficits d’affilée.

Toutefois, les libéraux renient maintenant leur promesse de maintenir l’équilibre budgétaire. En fait, même s’ils sont réélus en juin, ils ne prévoient pas de budget équilibré durant le prochain mandat.

Le ministre Sousa se défend de délier les cordons de la bourse pour tenter d’acheter les Ontariens avec leur propre argent.

Le ministre Sousa décoche ainsi une flèche à l'endroit des conservateurs.

Plus d'impôt à payer pour les mieux nantis

Le gouvernement veut simplifier la façon dont l’impôt sur le revenu des particuliers est calculé, éliminant la surtaxe pour les mieux nantis, tout en modifiant les fourchettes actuelles d’imposition. Résultat : un peu plus d’impôt à payer pour les Ontariens qui gagnent 71 500 $ et plus. Par exemple, un particulier dont le revenu est de 95 000 $ devrait payer 168 $ de plus en 2018. Ces changements doivent faire augmenter les revenus du gouvernement de 275 millions en 2018-2019.