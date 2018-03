La tragédie a eu lieu le 11 septembre 2017, après la récréation du matin.

Le bureau du coroner a déclaré que la mort du jeune garçon, Ahmedsadiq Hussein Elmmi, était accidentelle et qu'aucune enquête n'aurait lieu.

Une mort évitable, selon le protecteur

Le protecteur des enfants de la Saskatchewan, Corey O'Soup, a déposé un rapport mardi après-midi à l’Assemblée législative de la province, concluant que la mort du garçon était évitable.

Le protecteur des enfants de la Saskatchewan, Corey O'Soup, estime que la mort de l'enfant était évitable. Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

Corey O’Soup reconnaît que le personnel de l’école a préparé l’arrivée de l’enfant. Toutefois, il estime que le plan de sécurité mis en place pour cet élève autiste n’a pas été complètement appliqué.

Il estime que la division scolaire ne dispose pas de procédures suffisantes pour obtenir et partager les informations des élèves qui viennent d’autres établissements ou d’autres divisions scolaires.

Il ajoute que la division scolaire ne dispose pas de politique claire concernant la sécurité dans la cour d’école, notamment avec la proximité de l’étang.

Le rapport indique que la division scolaire n’a pas transmis les informations nécessaires à l’assistant en éducation et qu’en ce sens elle n'a pas respecté ses protocoles.

Le rapport fait état de mauvaise communication, de l’absence de procédures et de protocoles spécifiques, et fait des recommandations à la division scolaire et au gouvernement.

Les parents intentent une poursuite

Une déclaration déposée au nom des parents du garçon allègue que sa mort était évitable et que la Division scolaire a fait preuve de négligence.

« L’école n’a pas pris au sérieux les informations que nous leur avons données », a déploré, son père, Hussein Elmmi. « Je veux savoir ce qui va arriver aux responsables. »

Le père de la victime dit avoir prévenu l’école que son fils devait être tenu par la main tout le temps. « Ils n’ont pas fait leur travail », a-t-il déclaré.

« Les défendeurs, et les écoles publiques de Saskatoon en particulier, ont fait preuve d'un mépris total pour la sécurité, en particulier la sécurité d'Ahmed, des enfants ayant des besoins spéciaux comme lui et des enfants en général », selon la déclaration.

Je veux que justice soit rendue pour mon fils. Hussein Elmmi

« Nous vivons un moment très difficile », a confié Hussein Elmmi. « Nous faisons notre deuil et cela réanime notre peine. C'est terrible. »

La poursuite avance également une négligence de la part de la Ville de Saskatoon pour ne pas avoir clôturé correctement l'étang.

La déclaration avance également que « le comportement d'errance et de course d'Ahmedsadiq est courant chez les enfants autistes. Mais il est prévisible que tout enfant confronté au stress d'aller à l'école puisse décider de quitter un terrain de jeu non clôturé et de se blesser ».

Un imam qui connaît la famille du garçon a dit à la Presse canadienne que ses parents étaient fâchés que le coroner ait jugé que la mort d'Ahmedsadiq était accidentelle.

Ils [la famille] ne sont pas prêts à accepter l'explication du coroner. Ilyas Sidyot, imam

La Division scolaire publique répond

Le président de la division scolaire publique de Saskatoon, Ray Morrison, a affirmé mardi que le conseil d’administration de la division scolaire prendra très au sérieux les recommandations du rapport du protecteur des enfants de la province.

Le président de la division scolaire publique de Saskatoon, Ray Morrison, veut prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

« Nous mettrons l'accent sur un plan concret visant à mettre en œuvre les mesures que nous pouvons mettre en place le plus rapidement possible », a déclaré Ray Morrison.

Selon un rapport publié par la Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon la semaine dernière, Ahmedsadiq était fasciné par l'eau et l'école a travaillé dur, pendant les mois qui ont précédé son arrivée, pour assurer sa sécurité.

« L'école était convaincue qu'elle disposait d'un plan de sécurité solide pour l'arrivée d'Ahmedsadiq à l'école », indique le rapport.

Malheureusement, au final, le plan n'a pas été exécuté à la perfection. Extrait du rapport publié par la Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon

Une aide-enseignante affectée au garçon a tenu sa main à la récréation, selon le rapport.

Le rapport indique que le jour du drame, il a tenté de se défaire de son aide-enseignante à deux reprises lors de la récréation, puis une troisième fois pour courir vers une glissade, son activité préférée. Les superviseurs de récréation ont ensuite perdu sa trace. La mère du garçon a indiqué au personnel de l’école qu’il devait tenir la main d’un adulte en tout temps, sauf lorsqu’il glisse sur un toboggan.

Une conseillère municipale de Saskatoon, Patricia Warniwick, a souligné que la Ville exprime ses condoléances à la famille Elmmi. Elle dit être informée de la déclaration déposée à la Cour du Banc de la Reine et qu'une attention particulière y sera apportée.

Des recommandations du coroner

Le bureau du coroner a recommandé une formation accrue en matière de sécurité aquatique et que les étangs soient éloignés des écoles à l'avenir.

Il suggère également des barrières supplémentaires pour les étangs à proximité des écoles.

Plus tôt ce mois-ci, un comité municipal a proposé la construction d'une clôture en fer forgé pour séparer l'École Dundonald du parc où se trouve l'étang.

Le conseil municipal doit examiner la recommandation le mois prochain.

La province suivra les recommandations de Corey O'Soup

Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Gordon Wyant, affirme que son ministère travaille déjà à l'élaboration d'un système pour mieux partager les informations des élèves en réponse au manque de communication pointé dans cette affaire.

Nous allons accepter toutes les recommandations. Gordon Wyant, ministre de l'Éducation de la Saskatchewan

Il ajoute aussi que le gouvernement prendra en compte les recommandations du coroner comme celle de réviser les protocoles et les mesures de sécurité dans les écoles.