On trouve plus de points négatifs que de points positifs pour la Saskatchewan dans le dernier rapport de la commissaire fédérale à l'environnement et au développement durable, Julie Gelfand.

Dans ce sommaire des mesures prises au Canada pour lutter contre les changements climatiques, la commissaire reproche notamment à la Saskatchewan, comme à six autres provinces, de ne pas avoir de cible globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2020.

Or en décembre, la province a déposé un plan établissant une cible de réduction de 40 % des émissions d'ici 2030 par rapport à 2005.

La commissaire fédérale à l’environnement et au développement durable, Julie Gelfand. Photo : La Presse canadienne/Fred Chartrand

« La Saskatchewan projette de réaliser la deuxième plus importante réduction de gaz à effet de serre, comparé aux autres provinces, sans taxation du carbone », s’est vanté le ministre de l’Environnement, Dustin Duncan.

Évaluation de risques incomplète

Dans le rapport collaboratif, les auditeurs ont également évalué si les provinces avaient documenté les plans d’adaptation aux effets possibles des changements climatiques.

Le rapport dénonce le fait que le ministère saskatchewanais de l'Environnement n'avait pas achevé son évaluation des risques de la province.

Dans son plan, le gouvernement saskatchewanais s’engage à déterminer quelles régions sont exposées à un plus grand risque d’inondation ou d’évènement météorologique extrême.

La province dit aussi se préparer à prévoir et à gérer les risques causés par les changements climatiques. Elle veut aussi rendre les évaluations de risques des entreprises disponibles pour les potentiels investisseurs.

La taxe carbone n'y échappe pas

La taxe carbone est abordée dans le rapport, pour féliciter les provinces qui en ont une.

Le document souligne cependant que la Saskatchewan n'a pas encore signé le cadre canadien sur le climat qui comprend une taxe sur le carbone.

Pas uniquement des aspects négatifs

Le rapport félicite toutefois la province sur certains points, et ce avant même le dépôt du plan provincial sur les changements climatiques. Il souligne notamment que « le ministère de l'Environnement s'employait à définir des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en s'inspirant de l'orientation donnée par le gouvernement dans son livre blanc sur les changements climatiques d'octobre 2016. »

Autre point positif : « Le ministère de l'Environnement dirigeait l'élaboration d'un plan provincial d'adaptation coordonné, fondé sur l'orientation établie par le gouvernement dans le livre blanc sur les changements climatiques d'octobre 2016. »

Le NPD revient à la charge sur la taxe sur le carbone

Le porte-parole de l'opposition en matière d'environnement, David Forbes, martèle que sans plan carbone fait en Saskatchewan, la province sera forcée d'appliquer une taxe imposée par Ottawa qui ne sera aucunement bénéfique pour la province.

La vérificatrice générale de la Saskatchewan, Judy Ferguson, affirme qu'une mise à jour du rapport collaboratif sera faite au cours des prochaines années.