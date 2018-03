Dès le départ, Radio-Canada s’intéresse à cette nouvelle publication qui a une parenté évidente avec ses émissions de service.

Des représentants de Protégez-vous sont fréquemment invités dans le cadre d’émissions telles que Le temps de vivre, Au jour le jour ou encore dans les bulletins de nouvelles.

Consommateurs Plus, 9 janvier 1981

Le 9 janvier 1991, c’est l’émission Consommateurs Plus qui reçoit le président de l’Office de protection du consommateur, Pierre Meunier. Protégez-Vous traverse une grande étape dans son histoire. Le magazine qui était jusqu’alors distribué gratuitement sera désormais payant.

Avec ses 300 000 abonnés et une augmentation d’environ 10 000 abonnés par mois, Protégez-Vous est victime de son succès.

La publication de l’Office de protection du consommateur a donc choisi de passer à un modèle payant. On devra acheter le magazine en kiosque ou s’y abonner pour 6 dollars par année. Protégez-Vous promet en retour encore plus des tests comparatifs qui ont fait sa réputation.

La façon la plus simple de s’abonner à l’époque? Par téléphone au 514 337-8361. Les appels à frais virés sont acceptés.