Cette activité, appelée « un toit avant tout », est organisée parallèlement à une grande marche, chapeautée par le FRAPRU, qui aura lieu du 2 au 29 septembre prochain et où les participants partiront d'Ottawa pour se rendre à Québec.

Au total, 46 groupes communautaires de l'Estrie ont appuyé les revendications de l'Association des locataires de Sherbrooke, dont la construction de 1500 logements sociaux sur cinq ans à Sherbrooke.

« Ils veulent aussi rappeler aux ministres [Bibeau et Fortin] que la situation est insoutenable pour 14 995 ménages locataires qui défraient plus de 100 % de leurs revenus pour se loger, selon le dernier recensement de Statistique Canada », peut-on lire dans un communiqué. Selon l'Association, on retrouve à Sherbrooke plus de 6 100 ménages locataires qui déboursent plus de 50 % de leurs revenus pour se loger.