« Elles ne se sont pas présentées à leur unité de soins. Le personnel de nuit s'est questionné à savoir pourquoi personne n'était là. Finalement, on les a vues de l'autre côté de la porte qui attendaient d'avoir les effectifs pour rentrer au travail », raconte la présidente du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est (FIQ), Sophie Séguin.

Au total, les infirmières ont refusé de travailler pendant deux heures.

Mardi, la situation s'est à nouveau présentée. Cette fois, le refus de travailler des infirmières a duré 30 minutes.

Il y a deux semaines, la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS avait dû fermer la moitié de l'unité des soins intensifs à cause du manque de personnel. Ce qui complique les choses, c'est que les infirmières de cette unité sont spécialisées. On peut donc difficilement déplacer les infirmières d'une unité à l'autre.

Une rencontre entre le syndicat et la direction est d'ailleurs prévue jeudi. « On veut regarder la structure des postes pour stabiliser l'équipe, pour qu'il y ait du personnel en quantité suffisante sur tous les quarts de travail, tous les jours, pour éviter cette situation. Étant donné que c'est une petite équipe, quand un patient décompense, c'est difficile de répondre à tous les besoins urgents du patient. C'est ce qui inquiète le personnel », soutient Mme Séguin.

Cette dernière souligne que plusieurs infirmières craignent de subir des représailles patronales en lien avec leurs moyens de pression. « C'est un moyen de pression qui n'est pas légitimé. On ne peut pas, comme employeur, tolérer ce genre de situation sans faire d'action. On est très préoccupé du climat. Dans des situations comme celle-là, il y a des impacts comme du personnel de nuit qui est resté quelques heures de plus, donc du temps supplémentaire. Ça peut vouloir dire aussi des bris dans la continuité des services », indique la directrice adjointe au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Josée Paquette.

La direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS soutient avoir peu de marge de manoeuvre comme elle doit respecter 14 conventions collectives. Elle a bon espoir que les négociations en cours permettront de trouver des solutions.