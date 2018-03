Selon un communiqué publié mardi par le cabinet du premier ministre, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pourra notamment mener de « nouvelles enquêtes anticontournement » qui lui permettront « d’identifier et d’arrêter les entreprises qui tentent d’éviter les droits de douane » en vigueur au pays.

Des entreprises étrangères, avance-t-on, pourraient par exemple chercher à contourner ces règles en modifiant légèrement leurs produits ou en les faisant assembler au Canada ou dans un pays tiers.

Afin de déterminer correctement les droits de douane applicables sur des importations d'acier et d'aluminium, l’ASFC obtiendra aussi « plus de facilité à déterminer si les prix dans le marché intérieur de l’exportateur, qui servent à des fins de comparaison, sont fiables ou faussés ».

« Nous avons déjà des mesures très fortes en vigueur, mais nous voulons nous assurer de deux choses : que de l’acier étranger ne soit pas déversé injustement dans le marché canadien, et que cet acier ne trouve pas son chemin dans le marché nord-américain », a résumé le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, qui est responsable de l'ASFC.

Ces mesures visent à nous assurer qu’il n’y a pas de transbordement ou de détournement d’acier à faible prix de partout dans le monde dans le marché canadien. Nous voulons protéger nos industries de l’acier et de l’aluminium et ces mesures visent à assurer qu’il n’y a pas de contournement des lois et des règlements canadiens. Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

De nouveaux comités réunissant des représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et territoriaux et d’autres parties intéressées seront aussi créés afin de « veiller à ce que les importations ne nuisent pas aux emplois canadiens et nord-américains », indique aussi le cabinet du premier ministre.

Les syndicats obtiendront pour leur part le statut nécessaire pour participer aux procédures de recours commerciaux « visant à déterminer si les exportations étrangères nuisent aux producteurs » du pays, notamment lors d’audiences devant le Tribunal canadien du commerce extérieur.

« On a toujours assuré les Américains que, par rapport à la diversion [le détournement, NDLR] et à ces enjeux-là, on a toujours eu des bonnes mesures », a brièvement commenté le premier ministre Justin Trudeau, dans les couloirs du Parlement. « Mais c’est pour montrer qu’on est en train d’en faire même plus. C’est une bonne chose. »

Selon le cabinet du premier ministre, pas moins de 71 mesures de recours commerciaux visent en ce moment les importations d'acier et d'aluminium, mais il importe de les améliorer « encore davantage » afin de « garantir l'uniformité des règles du jeu ».

Les changements réglementaires seront précisés ultérieurement dans la Gazette officielle et feront l'objet d'une consultation qui s'étendra sur 15 jours.

Une intervention réclamée par les producteurs d'acier

Dans une lettre au premier ministre Trudeau datée du 13 mars dernier, le président de l’Association canadienne des producteurs d’acier, Joseph Galimberti, pressait le gouvernement fédéral d’agir pour contrer le risque « important » de « détournement » d’acier étranger vers le Canada.

Il soulignait que 90 pays avaient exporté de l’acier aux États-Unis en 2017, et que le risque que les droits de douane décrétés par l’administration Trump entraînent de tels détournements pourrait être « aggravé » si le Mexique, l’Union européenne ou d’autres pays adoptaient aussi des mesures pour protéger leur marché intérieur.

« Si seulement 15 % des importations actuelles d’acier aux États-Unis sont redirigés vers le Canada, les prix vont s’effondrer et les parts de marché des importations pourraient doubler, ce qui fournirait près de 50 % de la demande intérieure, et dévasterait les producteurs d’acier canadiens », écrivait M. Galimberti.

Le premier ministre Justin Trudeau s’était lui-même lancé dans des attaques contre la Chine et ses pratiques commerciales lors d’une tournée canadienne des entreprises du secteur, à la mi-février. La Chine est le plus important producteur d’acier au monde.

À Hamilton, le 13 mars, il avait par exemple affirmé que la Chine produit de l’acier de moins bonne qualité et le vend à un prix plus alléchant pour influencer les cours mondiaux.

« Leur désir est de mettre en difficulté des installations comme ici, qui paient bien leurs employés et qui produisent des matières de très bonne qualité, mais qui ne peuvent pas concurrencer un pays qui vend à perte pour pouvoir contrôler le marché », avait-il lancé.

Le Canada est, jusqu'à nouvel ordre, exempté des droits douaniers de 25 % sur les importations d'acier et de 10 % sur les importations d’aluminium imposés par l’administration Trump jusqu’au 1er mai.