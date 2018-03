Avec les informations de Tanya Neveu

La Ville de Ville-Marie assume presque seule les frais reliés à l'entretien de sa piscine municipale.

La municipalité voisine de Duhamel-Ouest est la seule qui lui donne un coup de main financier.

Le maire de Ville-Marie, Michel Roy, affirme que toutes les solutions ont été épuisées.

La piscine est rendue à 50 ans et elle est désuète. On est juste 2600 à Ville-Marie présentement, et c'est devenu un trop gros fardeau fiscal à porter. Michel Roy, maire de Ville-Marie

Une firme d'ingénieurs étudie présentement les scénarios pour voir ce qu'il adviendra du bâtiment qui abrite la piscine municipale mais aussi l'Hôtel de Ville.

À la recherche de solutions

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, est au fait du dossier. Il sera d'ailleurs discuté avec tous les élus lors du prochain conseil des maires.

Des pourparlers ont déjà été entamés avec des partenaires potentiels.

L'eau d'une piscine (archives) Photo : Radio-Canada

« Le choc pourrait nous mettre à terre et on pourrait se mettre en mode chialage. Nous, on a plutôt décidé de regarder ce qu'on aura comme équipements dans l'avenir et comment on va se rendre à obtenir cet équipement-là le plus rapidement possible », indique Claire Bolduc.

Les utilisateurs

En 2014, 640 personnes, jeunes et adultes, avaient utilisé les services de la piscine, dont 64 % provenaient de l'extérieur de Ville-Marie.

Le club de natation Exotem utilise chaque semaine les installations de Ville-Marie. 28 jeunes en sont membres.

L'entraîneure Lyna Pine espère qu'un plan B sera trouvé rapidement.

« Ce qu'on espère, dans les faits, c'est qu'il n'y ait pas d'arrêt. Parce que les jeunes qu'on entraine, si on arrête, c'est difficle de repartir », souligne-t-elle.

Il existe une seule autre piscine sur le territoire du Témiscamingue. Elle est située à Témiscaming.