Le script de cette minisérie de quatre heures, intitulée Cortés, a été écrit durant les années 60 par le grand scénariste hollywoodien Dalton Trumbo (Spartacus, Exodus, Vacances romaines).

Conçu à l'origine pour un long métrage, il a été adapté par Steve Zaillian, qui a notamment adapté le livre La liste de Schindler pour le film du même titre de Steven Spielberg, sorti en 1993.

Cortés sera coproduit par Steven Spielberg et Javier Bardem, ainsi que par Darryl Frank et Justin Falvey, qui ont tous deux collaboré sur la série The Americans.

Le récit sera plus particulièrement axé sur la rencontre entre Hernán Cortés et l'empereur aztèque Moctezuma, dernier souverain de cette civilisation, au début du 16e siècle.

À la tête de quelques milliers d'hommes, Cortés est parvenu, avec un sens politique et stratégique aigu, à conquérir ce qui est aujourd'hui le Mexique, renversant les Aztèques tout puissants.

Steven Spielberg au Comic-Con 2017 de San Diego. Photo : Associated Press/Richard Shotwell

La série est produite par Amblin Television, maison de production créée par Steven Spielberg et qui compte parmi ses investisseurs Universal Pictures.

À l'instar de Netflix, Amazon investit chaque année plusieurs milliards de dollars dans la production de contenus, films ou séries.

Avec la série Transparent, lancée en 2014, la plateforme est devenue un acteur légitime de la production télévisée.

Depuis, elle a gagné plus de 10 prix Emmy et 6 Golden Globes, les récompenses de la télévision aux États-Unis, enchaînant avec les succès Mozart in the Jungle et La fabuleuse Mme Maisel.