Le tout a débuté lundi, quand on a constaté que la sécurité avait été renforcée autour du Pont de l'amitié qui enjambe la rivière Yalu, qui sépare la Corée du Nord de la Chine. Peu de temps après, le train a traversé la ville chinoise de Dandong.

Le diffuseur japonais NTV rapporte que le train jaune et vert était très similaire à celui qu'avait utilisé le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, pour se rendre à Pékin en 2011.

Selon le journal sud-coréen Chosun Ilbo, qui cite un responsable des services de renseignement, le numéro un nord-coréen était bien présent à Pékin lundi et a quitté la ville mardi pour regagner son pays.

Le quotidien de gauche sud-coréen Hankyoreh affirme que Kim Jung-un a rencontré lundi après-midi le président chinois Xi Jinping. Il ajoute que le train qui a quitté Pékin mardi n'a peut-être pas pris la direction de la frontière nord-coréenne, mais pourrait se diriger vers une autre destination, quelque part en Chine.

Le South China Morning Post, journal de Hong Kong, écrit aussi que le dirigeant communiste se trouve à bord du train.

Des vidéos diffusées sur l'application WeChat lundi soir montrent des voitures officielles circuler dans Pékin et se rendre dans la résidence d'État officielle de Diaoyutai, où sont accueillies les personnalités étrangères en visite dans la capitale chinoise. Mardi matin, un journaliste de Reuters a vu un convoi quitter cette résidence.

Une voiture quittant la résidence d'État officielle de Diaoyutai, où sont accueillies les personnalités étrangères en visite à Pékin. Photo : Reuters/Damir Sagolj

Le ministère chinois de la propagande a demandé lundi aux médias officiels de ne pas diffuser d'informations concernant la Corée du Nord, a déclaré un journaliste chinois à Reuters.

La Corée du Sud a indiqué suivre de près les événements qui se déroulent en Chine où un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a éludé la question sur la présence du numéro un nord-coréen, de sa soeur Kim Yo-jong et de plusieurs autres dignitaires du régime de Pyongyang.

Des sources diplomatiques ont indiqué qu'un haut représentant nord-coréen se trouvait à Pékin, mais elles n'ont pu dire de qui il s'agissait.

« Nous n’en savons rien »

Une photo d'archives de juin 2010 montrant le train jaune et vert qu'aurait emprunté le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, pour se rendre à Pékin en 2011. Photo : La Presse canadienne/Kyodo News/AP

L'agence d'informations américaine Bloomberg, citant trois sources anonymes, indiquait lundi soir que Kim Jong-un était à Pékin pour son premier voyage en dehors de la Corée du Nord depuis son accession au pouvoir en 2011.

Une source diplomatique en poste dans la capitale chinoise interrogée par Reuters a simplement déclaré : « nous n'en savons rien ».

Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a déclaré mardi qu'« on dirait bien » que Kim Jong-un s'est rendu en Chine, mais qu'il n'en « sait rien ».

Une source proche du gouvernement chinois a estimé qu'il était possible que Kim Yo-jong, qui avait joué les émissaires lors des Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud en février, ait fait le déplacement à Pékin.

Cette information a été reprise par l'agence de presse sud-coréenne Newsis citant des sources non identifiées liées à la Corée du Nord. Kim Yo-jong serait accompagnée par le chef du protocole nord-coréen, Kim Yong-nam. Ces deux représentants avaient été reçus en février à la Maison bleue par le président sud-coréen, Moon Jae-in.

Un responsable américain s'exprimant sous le sceau de l'anonymat a estimé qu'il était peu probable que Kim Jong-un ait envoyé sa sœur pour diriger une mission de cette importance en Chine.

Ce responsable, qui suit de près les affaires nord-coréennes, a dit que les éléments disponibles laissent penser que Kim Jong-un s'est rendu en personne à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping, bien que cette information ne soit pas confirmée.

Après s'être livrés à une escalade verbale, Kim Jong-un et Donald Trump ont envisagé de se rencontrer afin d'apaiser les tensions dans la péninsule coréenne liées aux programmes nucléaire et balistique menés par le régime nord-coréen.

Que sait-on du mystérieux train nord-coréen?

On ne sait pas combien de fois Kim Jong-un a utilisé le train pour se déplacer en Corée du Nord. On sait par contre que son père, Kim Jong-il, a effectué une dizaine de déplacements à l'étranger, surtout en Chine et presque toujours en train.

Le premier déplacement à l'étranger de Kim Jong-il en tant que leader s'est produit en 2000, six ans après la mort de son père. Six années se sont maintenant écoulées depuis la mort de Kim Jong-il. Mais le train lourdement blindé se fait surtout remarquer pour la sécurité qui l'entoure.

Selon la presse sud-coréenne, la Corée du Nord dispose de 90 wagons qui sont divisés en trois trains qui voyagent ensemble, le premier pour vérifier pour l'état des rails, le deuxième pour transporter le leader et sa garde rapprochée, et le dernier pour tous les autres.

Des systèmes de communication sophistiqués et des télévisions à écran plat ont été installés à bord pour que le leader puisse être informé et transmettre ses ordres.

Les voyages des prédécesseurs de Kim Jong-un étaient souvent gardés secrets tant qu'ils n'étaient pas terminés. Les experts sont incapables de dire combien de fois les leaders nord-coréens se sont rendus à l'étranger puisque plusieurs de ces déplacements n'ont jamais été rendus publics. N'étant que la courroie de transmission du régime, la presse chinoise et nord-coréenne est inutile en la matière.

Le voyage de Kim Jong-il en Chine en 2003, par exemple, n'a été annoncé que plusieurs jours plus tard. Quand il a pris le train pour traverser la Russie pour aller rencontrer le président Dimitri Medvedev en 2009, on a apparemment interdit aux photographes locaux d'immortaliser le tout. Les résidants de villes entières en Sibérie ont été confinés à l'intérieur lors du passage du train.

Cette fois-ci a été quelque peu différente. La nouvelle de l'arrivée du train à Pékin s'est propagée en raison des images mises en ligne par des citoyens ordinaires. La presse japonaise s'est rapidement emparée de l'histoire, provoquant une frénésie médiatique à travers la ville. À l'époque des réseaux sociaux et des téléphones portables, on dirait bien que la discrétion est une chose du passé.