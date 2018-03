Après la diffusion de deux témoignages de jeunes femmes de la région de Moncton qui ont découvert des photos osées d’elles sur des sites accessibles à tous, la GRC ne veut pas en révéler plus.

La GRC dit vouloir protéger l’identité de victimes potentielles en taisant l’information. La force policière refuse d'autre part de divulguer toute information sur cette affaire.

Toutefois, selon des informations obtenues par Radio-Canada, une plainte au minimum aurait été déposée dans la région de Moncton. Et deux jeunes femmes des Maritimes auraient été contactées par la GRC.

La GRC confirme seulement que les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard collaborent afin de partager des informations concernant ce dossier et d'en vérifier l'exactitude.

Un manque de communication dénoncée par un ancien policier

Selon Alain Tremblay, un ancien policier de la GRC au Nouveau-Brunswick, la force policière devrait être proactive pour démontrer, par exemple, que ce genre de situation n’arrive pas seulement dans les grandes villes.

Je trouve ça dommage, parce que je crois que la GRC devrait divulguer le nombre de plaintes. C’est certain qu’on garde l’anonymat pour les victimes. Alain Tremblay, sergent à la retraite de la GRC

« Lorsqu’on travaille sur le crime organisé, c’est certain qu’on fait attention aux informations qui sont relâchées aux médias. Mais dans un cas comme ça, je crois qu’il faudrait au contraire en parler », déclare-t-il.

Selon l’ancien gendarme, ces informations permettraient aussi de sensibiliser la population et de favoriser un dialogue entre les jeunes filles, leurs parents, leurs amis et le personnel enseignant.

Cela contribuerait à éveiller les jeunes filles en question de ne pas s’exposer à du chantage comme ça parce qu’une fois que la photo est prise et est partagée, on n’a plus de contrôle là-dessus. Alain Tremblay, sergent à la retraite de la GRC

David Shipley, un expert en sécurité informatique de Fredericton, explique que selon des études, plus de 60 % des personnes de 30 ans et moins sont susceptibles d’avoir des images intimes d’elles-mêmes en leur possession et d’avoir envoyé ces images à quelqu’un de confiance.

Selon lui, ces photos ont de fortes chances d’être ensuite envoyées à d’autres personnes et c’est ainsi qu'elles peuvent aboutir sur des sites internet, sans le consentement de la personne photographiée.

Avec les informations de Catherine Dumas