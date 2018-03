Avec les informations de Marie-Hélène Paquin

L'information avait coulé sur le site blabbermouth.net, qui annonçait la nouvelle tournée de Rise Against, Mourning in Amerika, en compagnie d'AFI et d'Anti Flag.

L'organisation du festival a donc confirmé l'information sur sa page Facebook en soirée, lundi.

Toutefois, on y apprend qu'Anti Flag ne sera pas de la partie.

Les deux formations monteront sur la scène du site Edmund-Horne le 10 août.

La programmation complète d'Osisko en lumière sera dévoilée le 17 avril à 17 h, au Petit Théâtre du Vieux Noranda.