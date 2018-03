La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé lundi un financement de 5,5 millions de dollars pour le parc, qui célèbre son 100e anniversaire cette année.

Parcs Canada compte utiliser cet argent pour mettre en valeur les deux endroits les plus populaires du parc, soit la promenade du marais et la pointe, a indiqué la surintendante du parc national, Maria Papoulias.

La promenade sera ainsi rénovée et améliorée, tandis que la pointe accueillera une tour de près de 25 mètres de hauteur.

La promenade du marais sera rénovée cette année. Photo : Parcs Canada

La tour sera construite sur un site où se trouvaient auparavant des chalets, afin de ne pas déranger davantage l'environnement naturel du parc.

Les gens pourront voir le lac Érié au sud, et le Canada au Nord. Ils pourront voir le pays s'ouvrir de son point le plus au sud, ce qui est vraiment incroyable. Maria Papoulias, surintendante du parc national de la Pointe-Pelée

Les visiteurs pourront également admirer la pointe du parc, dont « la forme et la taille changent constamment », a ajouté Mme Papoulias.

« De ce point de vue, on peut engager les gens d'une toute nouvelle façon et les sensibiliser à l'écosystème très rare et fragile qui les entoure », a expliqué la surintendante.

Mieux accueillir les tortues

À long terme, l'investissement annoncé lundi servira à des sites de ponte pour les tortues, et à la gestion du courant dans le marais.

« On renouvelle nos installations pour les gens, mais on fait aussi des améliorations pour la nature », a affirmé Mme Papoulias.

Selon le gouvernement, le parc national de la Pointe-Pelée a connu en 2017 la plus importante hausse de fréquentation de tous les parcs nationaux du Canada.

De janvier à décembre 2017, le nombre de visiteurs au parc s’est accru de 68 % comparativement à l’année précédente, ce qui représente 200 000 visiteurs supplémentaires.