Il existe trois centres ACCESS Esprits ouverts au Nouveau-Brunswick actuellement : dans la Péninsule acadienne, à Saint-Jean et à Elsipogtog. Ce sont des centres communautaires, donc non cliniques, ce qui évite la stigmatisation de la maladie.

Le programme existe depuis 2015 sous forme de projet pilote qui se termine en 2021. Idéalement, Jimmy Bourque, le chercheur principal du programme, aimerait voir le projet aller plus loin. Il voudrait le voir intégré dans les services en santé mentale pour les enfants et pour les jeunes au niveau provincial. Cela allégerait la recherche de subventions qui se répète année après année, dit-il.

Un ou deux centres de plus

L'argent qui sera versé par Medavie vise à étendre le projet à une ou deux communautés de plus, au Nouveau-Brunswick. Il faut savoir que chaque nouveau centre coûte environ 200 000 $ par année. Cette somme permet d'ouvrir un nouveau local sécurisé pour les jeunes et d'embaucher un clinicien avec de l'expérience en santé mentale chez les jeunes, ainsi que deux conseillers.

« C'est un endroit où les jeunes peuvent aller et il n'y a pas de jugement, de stigmatisation. S'ils veulent, ils peuvent juste parler entre eux et participer à des activités, mais ils ont aussi accès à des personnes qui sont là pour les écouter, [donner] des conseils pour régler leur problème », explique Jimmy Bourque.

Jimmy Bourque, le chercheur principal du programme ACCESS Esprits ouverts. Photo : Radio-Canada

Il compare les centres ACCESS Esprits ouverts à des guichets uniques où les jeunes peuvent aller pour recevoir des conseils, des services ou simplement parler s'ils en ont besoin. « La majorité des jeunes n'ont pas besoin nécessairement de voir un psychiatre. Mais lorsque c'est le cas, on a quelqu'un qui peut les aider à avoir accès à ces services », affirme M. Bourque.

Selon Jimmy Bourque, les jeunes du Nouveau-Brunswick se situent dans la moyenne nationale pour ce qui est du stress, de l'anxiété et de la dépression qu'ils vivent.

Ce qui inquiète davantage le professeur c'est que la province a le taux le plus élevé d'agressions sexuelles chez les enfants et adolescents. Quand on parle de violence sexuelle, il s'agit d'actes qui peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale des jeunes, estime-t-il.