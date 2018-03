Après avoir chanté Get Free en rappel lors d’un spectacle au Brésil, la chanteuse Lana Del Rey a confirmé la fin de la poursuite pour plagiat lors d’une remarque à la foule. « Maintenant que la poursuite est terminée, j’imagine que je peux chanter cette chanson quand je le veux, n’est-ce pas? »

Lana Del Rey talking about ‘Get Free’ pic.twitter.com/Dxe0BQbv6o — Lanapedia (@Lanapedia) 26 mars 2018

Plus tôt cette année, un représentant de la maison de disques de Radiohead, Warner/Chappell, avait confirmé qu’il y avait eu des discussions entre les deux parties depuis le mois d’août et que le groupe demandait à ce que son nom soit mentionné dans les références de la chanson. La maison de disques avait néanmoins contesté les rumeurs de poursuite en justice pour la grande ressemblance entre la chanson Creep, un succès de 1992 du groupe anglais, et Get Free.

Dans un tweet publié en janvier dernier, Lanal Del Rey avait affirmé que Radiohead la traînait en cours pour plagiat. « J’ai offert 40 % [des droits d'auteur] ces derniers mois, avait-elle écrit sur Twitter. Mais ils n’accepteront que 100 %. Leurs avocats sont impitoyables, alors nous allons en cour. »