Shane MacDonald, le porte-parole de la famille de l’ancien militaire Marc Poulin, dont il est le cousin, estime que les commentaires de Jonah Hill sont inexacts. La famille a demandé à M. Hill de cesser d’émettre des commentaires sur l’affaire.

Marc Poulin, un vétéran de la guerre d’Afghanistan âgé de 42 ans, a tué sa conjointe Jennifer Lynne Semenec, 45 ans, avant de s’enlever la vie dans la résidence que le couple partageait à Springhill, en Nouvelle-Écosse.

L’ancien membre des Forces armées canadiennes a effectué trois missions en Afghanistan, la dernière en 2010.

Marc Poulin a servi dans les Forces armées canadiennes de 1999 à 2013. Photo : La Presse canadienne/Photo fournie par Shane MacDonald

Jonah Hill, de North Bay en Ontario, s’était décrit à La Presse canadienne comme étant un ami d’enfance de Marc Poulin. M. MacDonald a déclaré que M. Hill connaissait effectivement Marc Poulin lorsque les deux fréquentaient l’école secondaire dans les années 1990, mais qu’ils ont eu peu de contacts par la suite.

Dans un courriel lundi, M. Hill dit vouloir retirer tous les propos tenus au sujet de Marc Poulin décrivant des faits présumément survenus après 1998. Cela inclut toute description de la carrière militaire du soldat Poulin, qui a servi dans les Forces armées canadiennes de 1999 à 2013.

« La famille de Marc et moi-même ne voulons plus que je fasse de déclarations au sujet de Marc après 1998, puisque j’étais un observateur extérieur et témoin de peu de situations », écrit Johah Hill, ajoutant : « Je ne suis pas qualifié pour faire un diagnostic, et je ne me souviens pas de détails spécifiques. »

Dimanche, M. Hill avait insinué que Marc Poulin avait souffert d’effets secondaires associés à la prise d’un médicament contre la malaria, ou paludisme, que l’armée canadienne avait coutume d’administrer à ses soldats avant de les déployer à l’étranger.

M. Hill affirme maintenant que ses commentaires au sujet de ce médicament étaient fondés sur une conversation avec un autre ancien militaire.

Les effets secondaires allégués du médicament, la méfloquine, ont incité, au fil des ans, des militaires et leurs familles à réclamer que les Forces armées canadiennes cesse de l’utiliser. En 2017, l’armée a renoncé à faire de la méfloquine son médicament de prédilection contre la malaria, et de ne l’offrir qu’après avoir épuisé d’autres options.