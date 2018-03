Le document a été déposé mardi auprès du député de Montmorency, Raymond Bernier. La pétition réclame l'ajout d'effectifs au Centre médical Beauport.

« Je pense que cette pétition-là est vraiment une initiative de citoyens qui ne veulent pas perdre leur centre de services de santé », a affirmé Nil Lefrançois, directeur de la clinique.

Plusieurs médecins ont pris leur retraite et on tarde à les remplacer. Il y a 10 ans, la clinique comptait 10 omnipraticiens, on en dénombre plus que 7 à l'heure actuelle.

La clinique, qui est un Groupe de médecine familiale (GMF), doit maintenir des heures d'ouverture étendues, les soirs et les fins de semaine notamment.

« Si on tombe à cinq ou six médecins omnipraticiens, on ne sera jamais capable de maintenir notre statut », insiste M. Lefrançois.

Le directeur ajoute que le recrutement est complexe. Les postes ouverts chaque année dans le cadre du Plan régional des effectifs médicaux ne permettent que de combler les départs à la retraite.

De plus, les nouveaux venus se dirigent principalement vers les hôpitaux et les établissements du réseau de la santé ou les GMF de plus grande taille

« Il n'y a plus ce sentiment de devoir rendre le service », se désole Nil Lefrançois, qui demande au gouvernement du Québec de faire preuve de plus de souplesse.