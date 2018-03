De la pluie et des rafales de vent sont attendues dans les secteurs riverains des municipalités de Leamington, Kingsville, Essex et Amherstburg, prévient l'organisation.

« La vitesse et la direction du vent auront pour effet d'élever les niveaux d'eau dans le bassin ouest du lac Érié ainsi que dans la rivière Détroit », peut-on lire dans un communiqué publié lundi.

Environnement Canada a également émis un bulletin météorologique spécial pour les secteurs de Chatham-Kent, parc Rondeau, Windsor, Leamington et le comté d'Essex.

De 15 à 25 mm de pluie sont attendus d'ici la nuit de mardi à mercredi, selon l'agence fédérale.

Niveau élevé des Grands Lacs

Pour Tim Byrne, le directeur de la gestion des bassins versants de ERCA, c’est le niveau de l’eau particulièrement élevé des lacs Érié et St-Clair qui cause principalement ce risque d’inondation.

« Ça ne prend pas beaucoup de vent pour que toute cette eau se rende par-dessus les routes et les propriétés près des rives », indique M. Byrne.

D’après lui, les deux lacs atteindront leur plus haut niveau d’eau depuis leur existence. Les niveaux pourraient être plus élevés que les années records, soit 1985 et 1986.

Ce sont les importantes précipitations de neige dans le bassin des Grands Lacs cet hiver qui seraient responsables du haut niveau des lacs selon M. Byrne.

Les gens dont la propriété est située sur les berges des lacs Érié et St-Clair ainsi qu’en bordure de la rivière St-Clair peuvent contacter gratuitement le personnel d’ERCA pour obtenir des conseils par rapport aux inondations.