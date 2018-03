Un billet de Claudiane Samson

Certains diront que j'ai un parti pris. Effectivement. Quand je suis arrivée au Yukon la première fois, ça a été le coup de foudre. C’était il y a plus de 20 ans.

Cela dit, depuis que le « nouveau » (Mario De Ciccio) est arrivé à Yellowknife, j’ai eu l’immense privilège, parce que cela en reste un tout de même, de venir faire un passage ou deux à Yellowknife.

Évidemment, camaraderie oblige, chacun prêche pour sa paroisse à toutes les occasions, comme le montre ce souvenir de mon passage sur son écran d'ordinateur.

Mais, voilà que lors d’un spectacle franco organisé au château de neige (incroyable, d’ailleurs, on n’a pas ça à Whitehorse!), le chanteur, Yves Lécuyer, sondant la provenance des spectateurs, passe un commentaire, en fait plusieurs, sur les Yukonnais.

« Heille! J’espère qu'l n'y a personne icitte du Yukon! OK, OK, les montagnes, mais moi, ben franchement, je m’en "fous" [le mot utilisé était différent] des montagnes, etc. »

Ah! Là, debout sur la glace entourée de véritables Ténois je réalise, très fort, que je suis… l’autre. Que la rivalité entre Yellowknife et Whitehorse, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, c'est sérieux!

Yves Lécuyer est un auteur-compositeur-interprète qui vit à Yellowknife depuis une dizaine d'années. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

J’ai donc invité Yves Lécuyer à aller prendre un café. Pour jaser.

« C’est une petite rivalité le fun. Ça fait rire les gens parce qu’on a toujours ça en tête. Les gens, ils viennent ici, puis ils veulent aller au Yukon. Les gens, aussi, souvent, ils se trompent, tsé, Yellowknife, c’est pas au Yukon, c’est aux Territoires du Nord-Ouest. »

Yves Lécuyer dit en avoir vu beaucoup quitter Yellowknife pour Whitehorse au fil des ans. Une migration qui finit par devenir un peu agaçante. « On met tellement d’efforts dans une amitié que c’est décevant quand ils partent. »

Mais mieux vaut, précise-t-il, quelqu’un qui reste dans le Nord que quelqu’un qui repart vers le Sud. Nous sommes d’accord.

Whitehorse ou Yellowknife, ou les deux!

Jean-François DesLauriers et Sylvie Léonard font partie de ceux-là. Ils se sont connus à Yellowknife. Mariés dans le Old Town à la fin des années 1970, le travail les amène à Whitehorse. Suivent les enfants, puis lui obtient un boulot, le genre de boulot qui ne se refuse pas... à Yellowknife. Elle reste à Whitehorse. Il fera l’aller-retour pendant plus d’une décennie avant de revenir pour de bon sur Whitehorse.

Jean-François DesLauriers et Sylvie Léonard se sont mariés le 10 juillet 1976 à Yellowknife. « Tout le monde du Old Town y était. » Photo : Fran Hurcomb

« La population est tellement fluide, plus à Yellowknife qu’à Whitehorse, dit Jean-François DesLauriers. Les gens sont habitués à voir les gens arriver et repartir. J’ai souvent entendu parler des gens des Territoires du Nord-Ouest qui traversent au Yukon, mais moins souvent de l’autre côté. »

Il explique que, selon le travail, Yellowknife a l’avantage d’être plus central et de permettre de se déplacer dans les territoires voisins la même journée. Il garde toutefois de profondes amitiés dans les deux villes.

Le travail... toujours

Le travail, en fait, même Yves Lécuyer admet que c’est ce qui l’a amené à Yellowknife. Annie aussi. Annie Bélanger habite Yellowknife, mais elle habitait Whitehorse avant. Elle fait partie des rares personnes qui ont fait le chemin inverse. Pour de nouveaux défis professionnels. Un boulot qu’elle adore dans une école. (Elle était à côté de moi au concert, une chance!)

« J’aime le Nord, mais j’étais pas prête à retourner au Québec. J’avais envie de voir et découvrir les Territoires du Nord-Ouest qui sont pas très bien connus. »

Annie Bélanger fait partie de ceux qui sont passés de Whitehorse à Yellowknife. Photo : Annie Bélanger Photo : Annie Bélanger

« Mes premières impressions? Le premier coup d’oeil est différent. C’est sûr que, à Whitehorse, il y a des montagnes, la vue est magnifique. Alors c’est sûr, après, que c’est dur de comparer. Quand je suis arrivée, tout le monde me posait la question [Whitehorse ou Yellowknife?], mais est-ce qu’ils voulaient vraiment entendre la vraie réponse? »

« Yellowknife,c’est un endroit qu’on apprend à apprécier! »

Annie Bélanger résume ainsi, de bonne façon, la question.

J’avoue que Yellowknife me fait vraiment bonne impression. Il n’y a pas de montagnes. Aucune. Mais le lac est immense. C’est pratiquement une mer. Même l’hiver, c’est fabuleux, de la glace à perte de vue, les gens qui y roulent, y skient, y motoneigent.

Mais ce n’est pas ce qui me frappe. Yellowknife a le je-ne-sais-quoi que le Yukon avait davantage à mon arrivée. Une authenticité, quelque chose du vrai Nord, un naturel que, peut-être, je trouve moins depuis quelques années au Yukon. Des cafés rustiques, des cabines en ville encore habitées, une simplicité sans compromis. Le côté nord brut qui me plaît tant. L’aventurière en moi découvre un coin du Nord que je connaissais mal.

Et qu'en est-il du Nunavut, direz-vous? Le Nunavut, c'est un monde à part, le Nunavut.