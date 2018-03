Un texte de Djavan Habel-Thurton

Lors de l’année scolaire 2015-2016, il y avait 221 862 étudiants étrangers dans les classes des universités et collèges canadiens. Découvrez de quels pays ils provenaient sur la carte interactive ci-dessous.

Les Chinois se démarquent en étant plus de 70 000 citoyens à étudier au Canada. L’Inde se trouve en deuxième position de ce classement alors que plus de 26 000 de ses ressortissants étudient au pays. Les quelque 18 000 étudiants qui placent la France en troisième place sont presque tous inscrits dans des institutions québécoises.

Imposante délégation chinoise

Les Chinois représentent, à eux seuls, 32 % de tous les étudiants internationaux qu’accueille le Canada. La délégation massive de la Chine est, selon Guy Lefebvre, vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie à l’Université de Montréal, le résultat de la croissance d’une classe moyenne considérable, d’une culture accordant beaucoup d’importance à l’éducation supérieure, mais aussi d’une généreuse aide financière de l’État chinois à la mobilité étudiante. « En Chine, il y a énormément de bourses offertes aux étudiants pour compléter toute sorte de séjours d’étude », explique-t-il.

En analysant ces chiffres, il faut toutefois tenir compte du poids démographique de la Chine. Près de 44 millions de Chinois fréquentaient l’université en 2016. C’est donc somme toute une infime fraction d'entres eux qui choisissent le Canada. Les pays qui se démarquent le plus par la proportion de leurs étudiants qui choisissent le Canada sont les îles des Caraïbes. Parmi les nations plus peuplées, c’est en France que le plus grand pourcentage de jeunes décident d’étudier au Canada.

La Chine n’est pas le seul pays dont le nombre d’étudiants au Canada a connu une croissance fulgurante. On remarque aussi, de 2006 à 2016, l’augmentation marquée du nombre d’étudiants en provenance de l’Inde (de 4191 à 26 562), du Nigéria (de 950 à 6600) et de l’Arabie saoudite (de 1035 à 6540).

Pour Kareem El-Assal, associé de recherche sénior au Conference Board du Canada, l'afflux d’étudiants saoudiens s’explique par les généreuses bourses offertes par le gouvernement de leur pays. En échange de cette aide financière, les étudiants doivent toutefois retourner en Arabie saoudite après leurs études.

Dans le cas de l’Inde et du Nigeria, l’expert évoque la croissance fulgurante de leur classe moyenne. « Avec plus de revenus disponibles dans les pays en développement vient une augmentation de la demande pour les universités des pays anglophones », explique M. El-Assal, auteur du rapport Attirer et retenir plus d’étudiants internationaux.

À l’inverse, depuis 10 ans, le nombre d’étudiants américains inscrits dans les collèges et universités canadiennes a stagné.

Le Canada, un hôte de choix

Selon Karen McKellin, la directrice exécutive de l’initiative étudiants internationaux de l’Université de Colombie-Britannique (UBC), l’augmentation du nombre d’étudiants étrangers au Canada est aussi le résultat des conditions optimales qu’on leur offre. « Le programme de visa étudiant soutient la mobilité internationale en permettant aux étudiants de travailler à temps partiel durant leurs études et même de rester travailler un certain temps après la fin de leurs études », précise celle qui est responsable du développement de la clientèle internationale depuis 20 ans.

Kareem El-Assad va encore plus loin. « Nous offrons certaines des conditions le plus compétitives au monde. La période de travail permise après les études est une fenêtre pour appliquer à l’immigration. » Selon les derniers chiffres du gouvernement fédéral, 40 % de ceux qui ont obtenu le statut d’immigrant sont des anciens étudiants étrangers au Canada.

Toutefois, étudier au Canada est loin de garantir une place permanente au pays, nuance l’expert. Il explique que parmi le anciens étudiants internationaux, ceux ayant les meilleures compétences linguistiques en français ou en anglais ainsi qu’un diplôme en demande sur le marché de l’emploi sont largement favorisés.

Choisir le Canada est aussi une décision économique. Les frais de scolarité y sont fort compétitifs, même pour les étrangers. La relative faiblesse du dollar canadien rend aussi le pays attrayant.



À l’Université de Montréal, on cite la réputation enviable de la métropole québécoise pour expliquer l’augmentation constante du nombre d’étudiants étrangers. « Montréal est reconnue dans les sondages internationaux comme une, sinon la meilleure ville sur la planète pour étudier », affirme Guy Lefebvre, faisant entres autres référence au récent palmarès de Quacquarelli Symonds mettant Montréal en tête des villes étudiante dans le monde.

Le contexte politique des États-Unis avantage aussi les universités canadiennes qui sont en compétition directe avec les institutions américaines. Devant l’incertitude émanant de la politique étrangère de l'administration Trump, plusieurs étudiants internationaux choisissent le Canada.

Tous ces facteurs expliquent donc pourquoi le flot de mobilité internationale étudiante du Canada affiche un important surplus. En effet, selon l’institut de statistique de l’UNESCO, il y avait, en 2016, 3,7 fois plus d’étudiants internationaux au Canada que de Canadiens étudiant à l’étranger.

Le Québec et la francophonie

Alors que presque partout ailleurs au Canada les étudiants chinois sont les plus nombreux, les Français sont de loin les plus représentés dans les universités québécoises (39 % des étudiants internationaux au Québec). C’est en partie grâce à l’entente entre le gouvernement du Québec et celui de la France qui permet aux étudiants français de payer des frais de scolarité préférentiels dans les université de la province.

Les ressortissants d'autres pays de la francophonie sont aussi beaucoup plus représentés au Québec que dans les autres provinces. Par exemple, 82 % des Tunisiens, 70 % des Marocains et 64 % des Sénégalais étudiant au Canada ont choisi une institution québécoise.

Le graphique ci-dessous permet de visualiser les pays d’origines et les provinces de destinations des étudiants internationaux. Si plus de 90 % des Français choisissent le Québec pour étudier, une large part des étudiants chinois et indiens opte pour l'Ontario. On voit aussi que l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec accueille à eux seuls 80 % des étudiants internationaux du Canada.

Le pays d'origine et la province de destination des étudiants internationaux au Canada lors de l'année scolaire 2015-2016 Photo : Radio-Canada/Djavan Habel-Thurton

Pour attirer une clientèle plus diversifiée dont la langue maternelle n'est pas le français et ainsi compétitionner avec les autres universités canadiennes, les institutions francophones doivent redoubler d’efforts, explique Guy Lefebvre. C’est entre autre pourquoi l’Université de Montréal inaugurait, en janvier 2018, son bureau à Beijing dans le but de consolider sa présence et ses relations dans la région. Plusieurs universités francophones proposent également des programmes de francisation ayant lieu tant avant que durant les études au Québec d’étudiants étrangers.