Celui qui est dans l’équipe edmontonienne depuis moins d’un mois a marqué en supériorité numérique. Il a reçu une passe de Connor McDavid pour briser l’égalité de 3-3 en troisième période.

Les Oilers ont tout de même subi une défaite en prolongation par la marque de 5-4.

« Le soutien que ma famille m'a apporté au fil des années est incroyable », a dit Ethan Bear, qui a été appelé au sein des Oilers d'Edmonton il y a moins d'un mois. Photo : La Presse canadienne/Jason Franson

Le joueur de 20 ans, dont toute la famille était dans les gradins pour l’encourager, a dit qu’il se souviendrait de ce match toute sa vie.

« C’était vraiment une bonne sensation et, en même temps, un énorme soulagement », a-t-il dit. « C’est quelque chose à quoi tu rêves toute ta vie. »

Sur le compte Twitter des Oilers, l’équipe a taquiné le joueur au sujet de sa déception de marquer son premier but lors d’une défaite. « Grin and Bear it, young man » (« Souris et tiens bon, jeune homme »), a-t-elle écrit, ajoutant un émoticône d’ours.

Les Oilers seront de retour sur la glace contre les Blue Jackets de Colombus, mardi, à Edmonton.