Ce projet, né à Asbestos, existe depuis huit ans et est chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi. Dorénavant, l'organisme n'aura plus à puiser dans ses fonds de fonctionnement pour pouvoir financer ce type d'activités.

Cet investissement permettra la réalisation de la première phase du programme, qui comporte des volets scolaire et entrepreneurial, et l'offre d'ateliers portant sur des thèmes socioprofessionnels, parentaux ou psychosociaux.

La députée de Richmond, Karine Vallières, espère que les données colligées au terme de la démarche permettront de renouveler ces sommes à plus long terme. « Ça a tellement des résultats gagnants que, comme députée, je n'avais pas le choix que de tenter d'aller chercher le maximum. On a eu 45 000 $, mais j'espère qu'un prochain député en fera autant pour une deuxième phase du projet pilote », dit-elle.

Trois demi-journées par semaine, les mères poursuivent leur scolarité. De plus, une allocation financière leur est offerte, et elles ont accès à une halte-garderie et au transport collectif.

« Le gouvernement a le devoir de donner la chance aux femmes qui vivent une telle situation de se scolariser et d’obtenir un emploi dans un domaine qui les passionne. Avec cet investissement, c’est exactement ce que nous faisons », a ajouté la députée.

La Commission scolaire des Sommets collabore également au projet.