M. Trudeau s'est levé à la Chambre des communes en après-midi pour innocenter les chefs Tsilhqot'in, qui avaient été pendus dans la foulée d'une confrontation avec des Blancs qui construisaient une route, en 1864.

Après la mort des ouvriers, cinq chefs se sont présentés pour, croyaient-ils, participer à des négociations de paix avec des représentants du gouvernement. Ils ont plutôt été arrêtés, jugés et pendus. Un sixième chef a été pendu l'année suivante.

« Aujourd'hui, nous sommes réunis en présence des chefs Tsilhqot'in afin de reconnaître pleinement les gestes posés par les gouvernements passés à l'encontre de leur peuple et d'exprimer les regrets sincères du gouvernement canadien à cet égard », a déclaré le premier ministre.