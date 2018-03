La Commission sur l'intégration dans l'éducation a présenté son rapport définitif, lundi, et propose un plan d’action de cinq ans qu’elle espère voir mis en oeuvre dès la rentrée de septembre.

Les commissaires recommandent notamment :

un plus grand nombre de psychologues, d'enseignants spécialisés dans le soutien comportemental et des infirmières scolaires communautaires;

des options de programme de substitution;

des programmes de traitement intensif;

le perfectionnement des enseignants;

des interventions sur le plan du comportement;

un accès plus rapide aux évaluations;

du soutien aux classes complexes.

Le modèle de financement doit également être revu, estiment les auteurs du rapport, qui jugent que le gouvernement fait fausse route en basant son financement sur le nombre d’élèves ayant des besoins particuliers.

Le financement doit être axé sur les besoins, et non sur le nombre d'élèves, recommandent les commissaires.

Les commissaires estiment que l'embauche de 600 à 700 nouveaux spécialistes serait nécessaire, par exemple des orthophonistes, des spécialistes du comportement, du trouble du spectre de l'autisme, ou encore des psychologues scolaires.

Enfin, dans un souci de transparence et pour améliorer la collaboration entre les écoles et les parents, la Commission souhaite la création d’un institut de la Nouvelle-Écosse pour l’intégration dans l'éducation, qui serait un organisme indépendant chargé de rendre des comptes au public.

« Notre vision est de passer d'un système d'éducation fragmenté qui manque de ressources et qui ne répond pas aux besoins de tous les élèves à un système d'éducation unifié et doté de ressources suffisantes qui appuie l'enseignement, l'apprentissage et la réussite de tous les élèves », explique la Dre Sarah Shea, présidente indépendante de la Commission.

Des changements à court terme s’imposent

Durant ses consultations auprès de plus de 5000 personnes en Nouvelle-Écosse, la Commission, qui préparait ce rapport depuis un an, dit avoir constaté une certaine unanimité parmi les parents, les enseignants et les élèves.

« Le message principal de notre rapport est que, malgré les meilleurs efforts des élèves, des parents et des enseignants, trop d'élèves néo-écossais n'atteignent pas leur plein potentiel, et le système des écoles publiques est mis à rude épreuve », affirme Monica Williams, membre de la Commission.

Les commissaires Adela Njie (gauche) Monica Williams (centre) et la présidente de la commission, la Dre Sarah Shea (droite). Photo : CBC

« Un changement est nécessaire, insiste Mme Williams. Nous recommandons une augmentation immédiate du financement et des mesures de soutien dès septembre afin d'aider les élèves qui sont actuellement dans le système et qui ne peuvent pas attendre pour des changements à long terme. »

Le ministre de l'Éducation et le syndicat des enseignants réagissent

Le ministre néo-écossais de l’Éducation, Zach Churchill, dit que le gouvernement poursuit les mêmes objectifs que ceux des commissaires, mais que la mise en oeuvre de leurs recommandations demandera la collaboration du syndicat des enseignants.

Il avertit toutefois que de trouver les professionnels requis sera un défi, puisqu’il y a un manque de ces spécialistes en Atlantique. « Ces gens n’existent pas dans le système [d’éducation] en ce moment », dit le ministre Churchill.

Une solution, dit-il, serait de travailler avec les établissements d’enseignement postsecondaires pour augmenter le nombre de diplômés.

Un rapport recommande de revoir en profondeur le modèle d’intégration scolaire en Nouvelle-Écosse. Photo : Istock

La présidente du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse (NSTU), Liette Doucet, affirme que le rapport renferme plusieurs demandes formulées par les professeurs depuis des années. Elle espère que le gouvernement sera disposé à s’engager financièrement à faire des recommandations une réalité.

« Les enseignants ne peuvent tout faire. Ils font de leur mieux et ils demandent de l’aide. Le gouvernement doit maintenant s’engager à les soutenir », dit Mme Doucet.

Les commissaires suggèrent des primes pour inciter les spécialistes à travailler en région. La collaboration du syndicat serait nécessaire pour apporter de tels changements à la structure salariale.

Des résultats décevants depuis 20 ans

En juin dernier, une commission indépendante sur l'inclusion scolaire avait, au terme de trois mois de travaux, remis un rapport accablant. L'intégration des enfants ayant des besoins particuliers dans les classes ordinaires en Nouvelle-Écosse donne des résultats décevants, jugeait-elle alors, tant pour ces élèves que pour leurs camarades.

L'approche de l'inclusion scolaire avait été adoptée en 1997 en Nouvelle-Écosse. Malgré une hausse constante du nombre d'élèves présentant des besoins particuliers, le système n'a pas vraiment été modifié depuis.