Le scandale Cambridge Analytica, où les données de 50 millions d'abonnés de Facebook ont été collectées à leur insu et utilisées à des fins politiques, a levé le voile sur la quantité d'informations dont dispose le réseau social sur ses utilisateurs. Que sait-il exactement sur vous? Un historique personnel qui regroupe toute votre activité sur Facebook peut être téléchargé en quelques clics.

Pour ce faire, il faut aller dans la section « Paramètres » de Facebook.

Cliquez sur la flèche dans la barre bleue, puis sur « Paramètres » pour accéder au menu des réglages. Photo : Radio-Canada/Karl-Philip Vallée

Une fois sur la page « Paramètres généraux du compte », cliquez sur le lien « Télécharger une copie de vos données sur Facebook ».

Pour accédez à vos informations. Il suffit de cliquer sur le bouton « Télécharger une copie » dans la page des « Paramètres ». Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Pour confirmer, on vous demandera de rentrer de nouveau votre mot de passe. Facebook procédera alors à la création d'un dossier d'archives, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Une fois terminé, vous devez le télécharger, ce qui peut encore une fois prendre du temps.

Une fois le dossier prêt, cliquez sur « Téléchargez l'archive ». Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Qu'y trouve-t-on?

Une fois le téléversement terminé, vous obtenez un dossier exhaustif avec toutes vos photos, vidéos et messages publiés. Le contenu de vos messages privés, envoyés par l’application Messenger, y figure aussi.

Le dossier comprend également vos numéros de téléphone, ceux de tous vos amis, une liste de toutes les fois où vous vous êtes connectés sur Facebook, tous les événements auxquels vous avez participé, les pages que vous suivez et les groupes auxquels vous adhérez.

On y trouve finalement une liste de tous les sujets qui, selon l’algorithme de Facebook, vous « intéressent » ainsi que les publicités sur lesquelles vous avez cliqué.

En fin de semaine, de nombreux utilisateurs de Facebook sur Android ont aussi soulevé que l'historique des messages textes et des appels téléphoniques de leur appareil avaient été conservés. Dans un communiqué, Facebook affirme que l'archivage des appels et textos était une fonctionnalité optionnelle et que leur contenu n'a pas été collecté.

Ces informations sont un rappel que Facebook détient beaucoup d'information sur vous, souligne le journaliste Todd Haselton du média américain CNBC.

« Lorsque d'autres personnes accèdent sans autorisation à ces données, elles peuvent également en apprendre beaucoup sur vous, comme nous l'avons appris du scandale de Cambridge Analytica qui se déroule actuellement », affirme-t-il sur le site Internet du média.

« Vous pouvez l'utiliser comme une copie de votre profil que vous pouvez télécharger si vous prévoyez de quitter le réseau social, mais c'est aussi un rappel de ce que Facebook sait sur vous », écrit-il en guise de conclusion.